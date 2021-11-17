Кива после лишения его наградного пистолета пообещал "забирать жизни" (видео)

Нардеп жаловался коллегам из ОПЗЖ на действия власти, эмоционально размахивая руками и ударив кулаком по столу.

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива эмоционально высказался в парламенте на счет лишения его наградного оружия и ученой степени. Видео появилось в Telegram-канале "Через плечо".

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Кива в окружении коллег по фракции пригрозил провластным политикам, что будет забирать у них жизни в ответ на такие действия. На кадрах видно его возмущенное поведение — он размахивал руками и ударил кулаком по столу.

"Вы (власть) только можете забирать у меня награды, которые я заслужил. А я буду у вас забирать ваши жизни. Забрали наградное оружие, лишили государственных наград, лишили ученой степени", – заявил представитель оппозиции.

[ + – ] Кива в Раде

Как известно, Комиссия при Министерстве образования и науки лишила Илью Киву ученой степени кандидата наук. Такое решение обосновали отсутствием новизны в его диссертации. Сам нардеп считает, что это очередной повод для его дискредитации.

Также у оппозиционера отобрали наградное оружие, подаренное нардепу бывшим главой МВД Арсеном Аваковым (всего политику вручали два пистолета — Форт-17 и АПС). Решение принял нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский, который обосновал такой шаг "недостойным поведением и действиями, которые дискредитируют факт награждения от имени Украины" . Кива получил оружие в подарок от государства, когда занимал пост начальника Департамента по борьбе с наркопреступностью.

Накануне сотрудники Офиса генерального прокурора и Госбюро расследований пришли с обыском в дом Ильи Кивы. Нардеп пояснил, что это связано с поздравлением российского президента Владимира Путина с Днем рождения, ношением красной звезды и празднованием ликвидации Степана Бандеры.

Как известно, Офис генпрокурора открыл против Ильи Кивы уголовное производство по статье "государственная измена". Дело открыли после видеообращения Кивы к Путину, когда он поздравлял его с юбилеем.