Кива після позбавлення його нагородного пістолета пообіцяв "забирати життя" (відео)

Нардеп скаржився колегам з ОПЗЖ на дії влади, емоційно розмахуючи руками та вдаривши кулаком по столу.

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива емоційно висловився в парламенті щодо позбавлення його нагородної зброї та вченого ступеня. Відео з'явилося в Telegram-каналі "Через плече".

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Кива в оточенні колег зі фракції пригрозив провладним політикам, що забиратиме в них життя у відповідь на такі дії. На кадрах помітна його обурена поведінка — він розмахував руками і вдарив кулаком по столу.

"Ви (влада) тільки можете забирати в мене нагороди, які я заслужив. А я у вас забиратиму ваші життя. Забрали нагородну зброю, позбавили державних нагород, позбавили наукового ступеня", – заявив представник опозиції.

[ + – ] Кива в Раді

Як відомо, Комісія при Міністерстві освіти і науки позбавила Іллю Киву наукового ступеня кандидата наук. Таке рішення обґрунтували відсутністю новизни в його дисертації. Сам нардеп вважає, що це чергова нагода для його дискредитації.

Також в опозиціонера відібрали нагородну зброю, подаровану нардепу колишнім головою МВС Арсеном Аваковим (всього політику вручали два пістолети — Форт-17 та АПС). Рішення ухвалив нинішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який обґрунтував такий крок "негідною поведінкою та діями, які дискредитують факт нагородження від імені України". Кива отримав зброю в подарунок від держави, коли обіймав посаду начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

Напередодні співробітники Офісу генерального прокурора та Держбюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку Іллі Киви. Нардеп пояснив, що це пов'язано з привітанням російського президента Володимира Путіна з днем народження, носінням червоної зірки та святкуванням ліквідації Степана Бандери.

Як відомо, Офіс генпрокурора відкрив проти Іллі Киви кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Справу відкрили після відеозвернення Киви до Путіна, коли він вітав його із ювілеєм.