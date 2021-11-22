Кива живет в коттедже под Киевом, которого нет в декларации, — Bihus info (видео)

Дом площадью в 420 квадратных метров был найден журналистами благодаря видео нардепа Вадима Рабиновича, которые тот снимал во время недавних обысков у своего однопартийца.

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива живет в незадекларированном доме в поселке Козин Киевской области, стоимость которого составляет примерно 21 миллион гривен. Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.info, опубликованном в YouTube.

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Журналисты напомнили, что 16 ноября Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований проводили обыск по месту жительства политика. Сам Кива, рассказывая тогда о следственных действиях, говорил, что правоохранители проводят их в доме где живет его двухлетний ребенок.

Помимо этого на месте обысков присутствовал однопартиец нардепа, один из руководителей ОПЗЖ Вадим Рабиновича. Он снимал там видео и фото, показывая работу правоохранителей.

Именно по этим кадрам журналистам и удалось идентифицировать дом Кивы, рассказал участник проекта Денис Мокрик. Также Рабинович в своих публикациях в социальных сетях рассказывал, что "сейчас в доме Ильи Кивы проходит обыск".

По его словам, нардеп проживает в незадекларированном трехэтажном коттедже в Козине, стоимость которого составляет 21 миллион гривен. В марте 2020 года дом был выставлен на продажу и аренду — во втором случае стоимость составляет 120 тысяч гривен. Тем не менее, Кива не декларировал траты ни на покупку жилья, ни на его съем. Политик в документах указывал наличие у него только участка в Полтавской области и квартиру дочери, отметили журналисты. В расследовании также говорится, что трехэтажное здание с 8 комнатами имеет площадь 420 кв.

Как утверждают авторы материала, Кива также пользуется автомобилем KIA, зарегистрированным на экс-помощника нардепа Александра Даниленко — транспортное средство удалось обнаружить недалеко от коттеджа. В декларации Кивы указана только Toyota Land Cruiser, которая находится в собственности брата нардепа Дмитрия Кивы.

В ответ на вопрос журналистов о том, кому принадлежит коттедж в Козине, Кива заявил: "Вы знаете, я Bihus.info считаю пи***асами, поэтому в данном случае с пи***асами я не разговариваю".

Напомним, после обысков Киву лишили наградного оружия, а также степени кандидата наук.

В ответ возмущенный нардеп пригрозил провластным политикам "забирать у них жизни".