Мільйони, золоті зливки та портрет в образі Муссоліні: силовики провели обшуки в Киви, - Bihus (відео)

У процесі слідчих дій знайшли $500 тисяч та 1,1 млн гривень готівкою. Ще 300 тисяч силовики знайшли в автомобілі Іллі Киви.

Правоохоронці прийшли з обшуками до нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, під час яких виявили незадекларовані мільйони готівки та картину, на якій парламентарій зображений в образі італійського диктатора Беніто Муссоліні. Про це повідомляє Bihus.Info, посилаючись на свої джерела в силових відомствах.

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За даними журналістів, слідчі дії у заміському будинку Іллі Ківи проводили співробітники ДБР і Нацполіції, а також слідчі Офісу генпрокурора.

Під час обшуків, як зазначає автор матеріалу, правоохоронці знайшли кілька золотих зливків на суму понад мільйон гривень, $500 тисяч і 1,1 млн гривень готівкою. Ще 300 тисяч гривень було виявлено в автомобілі Іллі Киви.

[ + – ] Обшуки в Іллі Киви

[ + – ] Обшуки в Іллі Киви

Варто зазначити, що ні готівка, ні золоті зливки не вказані у декларації народного депутата від ОПЗЖ.

[ + – ] Декларація нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви

Також правоохоронці під час обшуків виявили дві картини. На одній — Ілля Кива разом із Віктором Медведчуком і Вадимом Рабіновичем зображені в образі головних персонажів радянського фільму "Кавказька полонянка", а на іншій — нардеп від ОПЗЖ постав в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

[ + – ] Кива в образі Беніто Муссоліні

[ + – ] Силовики провели обшуки в будинку нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви

Беніто Муссоліні — італійський політичний діяч, творець Національної фашистської партії, керівник Королівства Італія з 1922 до 1943 року. Союзник Адольфа Гітлера за часів Другої світової війни. Беніто Муссоліні був відправлений у відставку та заарештований у 1943 році. У 1945 році "Дуче" та його кохану Клару Петаччі стратили.

Нагадаємо, що ще 16 жовтня, у день народження Степана Бандери, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива проголосив себе "лідером українського антифа" та відкрив стрілянину в повітря з автоматичної зброї.

У річницю визволення Києва Ілля Кива знову взяв у руки автомат і на території тиру розстрілював портрети Адольфа Гітлера та Степана Бандери. Називаючи себе представником "антифашистського руху "Патріоти — За життя", нардеп від ОПЗЖ вирішив відзначити річницю визволення Києва з "розстрілу нацистів, як колись розстрілювали їх його прадіди".

Проєкт Bihus.Info раніше повідомляв про обшуки в заміському будинку Іллі Киви під Києвом. За даними журналістів, народний депутат від ОПЗЖ живе у незадекларованому маєтку вартістю 21 млн гривень, який на відео "засвітив" його колега по фракції Вадим Рабінович. Будинок у Козині Ілля Кива не вніс до своєї декларації.