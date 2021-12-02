Миллионы, золотые слитки и портрет в образе Муссолини: силовики провели обыски у Кивы, - Bihus (видео)

В ходе следственных действий обнаружили $500 тысяч и 1,1 млн гривен наличными. Еще 300 тысяч силовики нашли в автомобиле Ильи Кивы.

Правоохранители пришли с обысками к нардепу от ОПЗЖ Илье Киве, в ходе которых обнаружили незадекларированные миллионы наличных и картину, на которой парламентарий изображен в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщает Bihus.Info, ссылаясь на своих источники в силовых ведомствах.

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По данным журналистов, следственные действия в загородном доме Ильи Кивы проводили сотрудники ГБР и Нацполиции, а также следователи Офиса генпрокурора.

В ходе обысков, как отмечает автор материала, правоохранители нашли несколько золотых слитков на сумму в более миллион гривен, $500 тысяч и 1,1 млн гривен наличными. Еще 300 тысяч гривен были обнаружены в автомобиле Ильи Кивы.

[ + – ] Обыски у Ильи Кивы

[ + – ] Обыски у Ильи Кивы

Примечательно, что ни наличные деньги, ни золотые слитки не указаны в декларации народного депутата от ОПЗЖ.

[ + – ] Декларация нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы

Также правоохранители в ходе обысков обнаружили две картины. На одной — Илья Кива вместе с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем изображены в образе главных персонажей советского фильма "Кавказская пленница", а на другой — нардеп от ОПЗЖ предстал в образе фашистского диктатора Бенито Муссолини.

[ + – ] Кива в образе Бенито Муссолини

[ + – ] Силовики провели обыски в доме нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы

Бенито Муссолини — итальянский политический деятель, создатель Национальной фашистской партии, руководитель Королевства Италия с 1922 по 1943 года. Союзник Адольфа Гитлера во времена Второй мировой войны. Бенито Муссолини был отправлен в отставку и арестован в 1943 году. В 1945 году "Дуче" и его возлюбленную Клару Петаччи казнили.

Напомним, что еще 16 октября, в день рождения Степана Бандеры, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива провозгласил себя "лидером украинского антифа" и открыл стрельбу в воздух из автоматического оружия.

В годовщину освобождения Киева Илья Кива снова взял в руки автомат и на территории тира расстреливал портреты Адольфа Гитлера и Степана Бандеры. Называя себя представителем "антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", нардеп от ОПЗЖ решил отметить годовщину освобождения Киева с "расстрела нацистов, как когда-то расстреливали их его прадеды".

Проект Bihus.Info ранее сообщал об обысках в загородном доме Ильи Кивы под Киевом. По данным журналистов, народный депутат от ОПЗЖ живет в незадекларированном особняке стоимостью 21 млн гривен, который на видео "засветил" его коллега по фракции Вадим Рабинович. Дом в Козине Илья Кива не внес в свою декларацию.