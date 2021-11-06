Стрелял по портретам Гитлера и Бандеры: Кива записал новое видео с автоматом

Парламентарий решил начать отмечать праздник с "расстрела нацистов" на территории тира и пообещал, что победа будет за его единомышленниками.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива записал новое видео с оружием по случаю годовщины освобождения Киева от нацистских захватчиков. Видеоролик парламентарий опубликовал в своем Facebook.

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Видеообращение Илья Кива записал на территории тира.

Держа в руках автомат, нардеп от ОПЗЖ поздравил киевлян с годовщиной освобождения города от немецко-нацистских захватчиков.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", — заявил Илья Кива и начал расстреливать портреты Степана Бандеры и Адольфа Гитлера.

Во второй части видеоролика нардеп от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" отнес цветы к памятнику генералу Советской армии Николаю Ватутину.

"Вечная память герою, который отдал жизнь за освобождение нашей столицы, нашего Киева, нашей украинской земли. Слава солдату Красной армии", — добавил Илья Кива в новом видео.

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Напомним, что это не первое видео с участием Ильи Кивы, которое вызвало резонанс в украинском обществе. 7 октября нардеп от ОПЗЖ опубликовал видеообращение, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Илья Кива в видео пожелал главе страны-агрессора "божьего благословения и здоровья" и назвал Путина лидером "дружественного нам народа".

После публикации видеообращения к Владимиру Путину ГБР начало расследование в отношении Ильи Кивы по статье "государственная измена".

Также Илья Кива, вооружившись автоматом, в годовщину убийства Степана Бандеры записал новое видео. Нардеп от ОПЗЖ провозгласил себя "лидером украинского антифа" и пожелал такой участи Степана Бандеры всем, против кого собрался "воевать". В конце видеоролика Илья Кива совершил несколько выстрелов в небо из автомата.