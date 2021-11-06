Стріляв по портретах Гітлера та Бандери: Кива записав нове відео з автоматом

Парламентарій вирішив розпочати відзначати свято з "розстрілу нацистів" на території тиру та пообіцяв, що перемога буде за його однодумцями.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива записав нове відео зі зброєю з нагоди річниці визволення Києва від нацистських загарбників. Відеоролик парламентар опублікував у своєму Facebook.

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Відеозвернення Ілля Кива записав на території тиру.

Тримаючи в руках автомат, нардеп від ОПЗЖ привітав киян із річницею визволення міста від німецько-нацистських загарбників.

"Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти — За життя", вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди", — заявив Ілля Кива і почав розстрілювати портрети Степана Бандери та Адольфа Гітлера.

У другій частині відеоролика нардеп від фракції "Опозиційна платформа — За життя" відніс квіти до пам'ятника генералу Радянської армії Миколі Ватутіну.

"Вічна пам'ять героєві, який віддав життя за визволення нашої столиці, нашого Києва, нашої української землі. Слава солдату Червоної армії", — додав Ілля Кива у новому відео.

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Нагадаємо, що це не перше відео за участю Іллі Киви, яке викликало резонанс в українському суспільстві. 7 жовтня нардеп від ОПЗЖ опублікував відеозвернення, в якому привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження. Ілля Кива у відео побажав главі країни-агресора "божого благословення та здоров'я" і назвав Путіна лідером "дружнього нам народу".

Після публікації відеозвернення до Володимира Путіна ГБР розпочало розслідування щодо Іллі Киви за статтею "державна зрада".

Також Ілля Кива, озброївшись автоматом, у річницю вбивства Степана Бандери записав нове відео. Нардеп від ОПЗЖ проголосив себе "лідером українського антифа" та побажав долі Степана Бандери всім, проти кого зібрався "воювати". Наприкінці відеоролика Ілля Кива здійснив кілька пострілів у небо з автомата.