"Затравлю этих мл*дей в судах", — Кива про расследование Bihus.Info о "золотых слитках" (видео)

Для своего материала журналисты использовали фотографии, которые были сделаны в ходе других обысков ГБР. Бигус уже признал ошибку редакции и заявил, что подобное произошло с ними "впервые за 8 лет".

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива обвинил редакцию Bihus.Info во лжи после публикации расследования, в котором говорилось, что во время обысков у парламентария нашли золотые слитки и миллионы наличными. Видеообращение нардеп опубликовал в своем Facebook.

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Депутат от ОПЗЖ пригрозил редакции Bihus.Info судебными исками.

По словам Илья Кивы, он заставит приносить публичные извинения каждого, кто его оклеветал.

"Я затравлю этих мл*дей в судах, я заставлю приносить публичные извинения каждого, кто бросил тень на мое честное имя. Всему свое время, будьте готовы", — заявил парламентарий в видеообращении.

[ + – ] Илья Кива пригрозил редакции Bihus.Info судебными исками

В комментарии изданию "Страна" Илья Кива подтвердил, что подаст иск в суд против редакции Bihus.Info за публикацию расследования, в котором говорилось, что в ходе обысков силовики нашли у нардепа золотые слитки и миллионы наличными.

По словам Ильи Кивы, для своего материала журналисты использовали фотографии, которые были сделаны в ходе других обысков Госбюро расследований в конвертационном центре.

"Они (редакция Bihus.Info — ред.) взяли эти фото другого дела и прилепили их к помещению, где проходили обыска в тот момент, когда я там находился. Вот и все. Они напали на эту диссертацию, напали на установку по переработке нефтеотходов, которую я сдавал в аренду. А сегодня они пошли по беспределу. Я подаю в суд и требую сегодня опровержений всех тех ресурсов СМИ, которые глотнули порцию кала от Bihus.Info. Я подаю на них в суд, я раздену и разую этих аферистов", — подчеркнул нардеп от ОПЗЖ в общении с журналистами.

[ + – ] Обыски у Ильи Кивы

[ + – ] Обыски у Ильи Кивы

[ + – ] Фото обысков ГБР, которые Bihus.Info использовали в расследовании про Киву Фото: ГБР

[ + – ] Фото обысков ГБР, которые Bihus.Info использовали в расследовании про Киву Фото: ГБР

Парламентарий заверил, что в ходе обысков в его доме, при которых присутствовали шесть народных депутатов и адвокаты, правоохранители нашли только одежду и репродукции картин Светланы Крюковой.

Издание "Страна" также опубликовало протокол обыска у Ильи Кивы, в котором говорится, что никаких золотых слитков и миллионов наличными правоохранители не выявили.

[ + – ] Обыски у Ильи Кивы Фото: Страна

Вчерашнее расследование Bihus.Info об обысках у Ильи Кивы в текстовом варианте еще доступно на официальном сайте редакции, однако видео уже удалили с Youtube-канала.

[ + – ] Расследование про Илью Киву удалили из Youtube

После видеообращения Ильи Кивы, в котором нардеп обвинил журналистов во лжи, появилось объяснение от руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса.

Журналист принес извинения зрителям и другим СМИ, которые опубликовали расследование по нардепу от ОПЗЖ с ложной информацией.

"Это впервые за 8 лет существования проекта такая лажа такого масштаба… Моя лажа. Я объясню, как это произошло. Мы делали анализ дома Ильи Кивы, который нашли с помощью стрима Вадима Рабиновича, один из источников в правоохранительных органах сказал, что есть фото и видеоматериалы с обысков… В этом наборе были фотографии из другого производства. Тут больше нечего объяснять… То, что это попало в эфир, это мой факап", — добавил Денис Бигус в своем обращении.

[ + – ] Руководитель Bihus.Info Денис Бигус прокомментировал фейковое расследование по Киве

Ранее журналистский проект Bihus.Info опубликовал новое расследование, в котором рассказывалось об итогах обысков у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. В своем материале журналисты утверждали, что правоохранители выявили у парламентария золотые слитки, миллионы гривен наличными и портрет, на котором Илья Кива изображен в образе фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Еще ранее редакция Bihus.Info сообщала об обысках в доме Ильи Кивы под Киевом. В своем расследовании журналисты утверждали, что нардеп от ОПЗЖ проживает в незадекларированном коттедже стоимостью в 21 млн гривен.