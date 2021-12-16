Обязан выплатить больше миллиона: Кива оказался в реестре должников

В случае, если нардеп откажется выплачивать сумму добровольно, ее будут взимать в принудительном порядке.

Исполнительная служба Министерства юстиции 13 декабря начала процесс взыскания с народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы 1,2 млн гривен необоснованного дохода, которые он получил за аренду жомовой ямы. Об этом сообщает Bihus info.

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По данным журналистов, производство о взыскании с Кивы этих средств находится в автоматизированной системе исполнительного производства. В связи с этим депутат оказался в списке Единого реестра должников, и в случае отказа нардепа от добровольной уплаты назначенной суммы, средства с него будут взимать в принудительном порядке.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив подтвердил эту информацию.

"Да, мы обратились в исполнительную службу для взыскания этой суммы, когда решение суда вступило в законную силу. Мы обратились в Печерский отдел исполнительной службы – по месту работы народного депутат", — сообщил журналистам прокурор.

Ранее сообщалось,что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила взыскание с Ильи Кивы 1,2 млн. гривен в пользу государства, которое было назначено антикоррупционным судом Украины в августе этого года. Такое решение было принято на основании того, что Кива передал жомовую яму в аренду субъекту хозяйствования фактически не являясь ее собственником.

После расследования журналистами Bihus info подробностей этого дела, нардеп пообещал их "затравить" в судах, и принести публичные извинения. Также Кива подтвердил, что подаст иск в суд против редакции Bihus.Info за публикацию расследования, в котором говорилось, что в ходе обысков силовики нашли у нардепа золотые слитки и миллионы наличными.