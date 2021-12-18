"Сделал себе имя на нуле". Кива рассказал, зачем "поправлял член" на заседании Верховной Рады

По словам нардепа, при помощи скандалов он сэкономил миллион долларов на пиаре и стал неотъемлемой частью ОПЗЖ.

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива заявил, что намеренно становится героем скандалов, чтобы повышать свою узнаваемость в обществе. В этом контексте политик вспомнил эпизод в Верховной Раде, который журналисты назвали "мастурбацией". Об этом нардеп рассказал в интервью изданию Telegraf.

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По словам Кивы, на протяжении долгого времени вокруг него формируется образ "узкого, твердолобого, наглого, самоуверенного человека", чему способствуют как СМИ, так и его внешность. Нардеп утверждает, что на него легко приклеить ярлык "тупицы и быка".

"По большому счету, я не ломал конструкцию СМИ. Я накладывал то, что вы "едите" в прямом смысле этого слова. Подобный пиар стоит миллионов долларов, а я фактически на нуле сумел сформировать себе имя. А смыслом… мы его наполним. Все оценивается по результату", — считает политик

Кива заявил, что он только начинает свой путь в качестве политика и для развития у него есть "еще как минимум пятилетка впереди". Именно для повышения узнаваемости, как утверждает он, и нужны были многочисленные скандалы, в которые тот попадал.

"Да, поэтому там были маски Джокера, поэтому "поправление члена", поэтому псевдозвонки Жириновскому. Вся вот эта чехарда, которая позволяла мне находиться всегда на первых позициях в информационном поле страны. На сегодняшний день все, что бы я не говорил, оно все равно попадет в СМИ", — сказал Кива.

Политик также заявил, что на данный момент без его фамилии партия ОПЗЖ не воспринимается избирателями — "для этого и нужны были скандалы". При этом Кива уверен, что уже через два года общество забудет эти инциденты и начнет "пропитываться к нему доверием".

Напомним, ранее нардеп попал в реестр должников. Кива не выплатил 1,2 млн гривен необоснованного дохода государству, несмотря на соответствующий судебный вердикт.

Этому предшествовало расследование проекта Bihus.info, в котором говорилось, что Кива задекларировал доход от неработающей жомовой ямы под Полтавой на аналогичную сумму.