"Тр**нути легше, ніж випити чаq", — Ківа оскандалився, розповідаючи про українок (відео)

Спілкуючись із журналістом у кулуарах Верховної Ради, парламентарій також заявив, що в українському суспільстві падає мораль, а "жінки стають доступнішими".

Народний депутат України від фракції ОПЗЖ Ілля Ківа оскандалився, розповідаючи про своє спілкування з молодими українками. Відео із коментарем парламентарія було опубліковано у соцмережах.

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У кулуарах Верховної Ради журналіст вирішив поцікавитись про особисте життя нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

За словами парламентаря, він любить переглядати акаунти "гарних дівчат".

"Я ж на них дивлюся на вулиці. Послухайте, я чоловік…", — заявив Ілля Ківа і додав, що йому в особисті повідомлення надсилають фотографії, зокрема у форматі "ню".

Нардеп від ОПЗЖ також вирішив пофілософствувати, розмірковуючи про сьогоднішню "мораль у суспільстві".

"Мораль сьогодні в суспільстві падає. Жінки, на жаль, стають доступнішими. Що, якщо чесно, знищує той інтерес, жагу, які у нас завжди присутні. Тому сьогодні тр**нути легше, ніж випити чай", — підсумував Ілля. Ківа, спілкуючись із журналістом у кулуарах Верховної Ради.

[ + – ] Ілля Ківа оскандалився, розповівши про спілкування з молодими українками

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа потрапив у скандал у річницю звільнення Києва від нацистських загарбників. Парламентарій на території тиру розстрілював портрети Адольфа Гітлера та Степана Бандери. Наприкінці відеоролика Ілля Ківа пообіцяв, що "перемога буде" за його однодумцями.

У річницю загибелі Степана Бандери нардеп Ілля Ківа оголосив "війну фашизму" і почав стріляти з автомата у повітря. Після публікації відеоролика Офіс генпрокурора розпочав розслідування дій парламентаря від ОПЗЖ.

У жовтні 2021 року Ілля Ківа також вітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження, після чого Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради.