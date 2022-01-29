"Тр**нуть легче, чем выпить чай", — Кива оскандалился, рассказывая об украинках (видео)

Общаясь с журналистом в кулуарах Верховной Рады, парламентарий также заявил, что в украинском обществе падает мораль, а "женщины становятся более доступными".

Народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива оскандалился, рассказывая о своем общении с молодыми украинками. Видео с комментарием парламентария было опубликовано в соцсетях.

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В кулуарах Верховной Рады журналист решил поинтересоваться о личной жизни нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

По словам парламентария, он любит просматривать аккаунты "красивых девчонок".

"Я же на них смотрю на улице. Послушайте, я мужчина…", — заявил Илья Кива и добавил, что ему в личные сообщения присылают фотографии, в том числе в формате "ню".

Нардеп от ОПЗЖ также решил пофилософствовать, рассуждая о сегодняшней "морали в обществе".

"Мораль сегодня в обществе падает. Женщины, к сожалению, становятся более доступными. Что, если честно, уничтожает тот интерес, охоту, которые у нас всегда присутствуют. Поэтому, сегодня тр**нуть легче, чем выпить чай", — подытожил Илья Кива, общаясь с журналистом в кулуарах Верховной Рады.

[ + – ] Илья Кива оскандалился, рассказав об общении с молодыми украинками

Напомним, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива угодил в скандал в годовщину освобождения Киева от нацистских захватчиков. Парламентарий на территории тира расстреливал портреты Адольфа Гитлера и Степана Бандеры. В конце видеоролика Илья Кива пообещал, что "победа будет" за его единомышленниками.

В годовщину гибели Степана Бандеры нардеп Илья Кива объявил "войну фашизму" и принялся стрелять из автомата в воздух. После публикации видеоролика Офис генпрокурора начал расследование действий парламентария от ОПЗЖ.

В октябре 2021 года Илья Кива также поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем рождения, после чего Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены.