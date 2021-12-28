Илья Кива заявил, что уважает действия РФ, которая претендует на часть Украины (видео)

Депутат считает, что украинские территории должны войти в "славянский союз", чтобы противостоять Западу.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива в эфире российского пропагандистского политического ток-шоу "60 минут" сказал, что Россия претендует на территорию Украины, которая по его мнению должна находится в одном "славянском союзе".

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По его словам, Украина должна быть частью союзного государства с Россией, которая стремится создать "постсоветский союз".

"Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это прекрасная политическая игра, которая заслуживает уважения. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", — заявил Кива.

Его слова прозвучали в контексте событий 2014 года, во время которых, по его мнению, в Украине произошел государственный переворот, но российские спецслужбы не захотели этому препятствовать.

"Россия допустила государственный переворот внутри страны в 2014 году… Неужели российская федерация не знала о готовящемся госперевороте? Знала. Но тогда это был гамбит", — сказал нардеп.

Кива также упомянул выступление на пресс-конференции Владимира Путина, и сказал, что российский президент четко "расставил акценты своих интересов на мировой арене", и не собирается отдавать "янкам" украинскую территорию.

Нардеп настолько увлекся, развивая эту тему, что ведущая шоу Ольга Скабеева пыталась остановить Киву, но депутат продолжил свою эмоциональную речь.

"Мы говорим о славянских народах, которые должны объединиться и быть той силой, что противостоит Западу. Сегодня Украина действительно колонизирована. Действия Украины это всего лишь действия колонизаторов, которые используют ее в качестве затравки, в качестве расходного материала, в качестве ресурса. И сегодня действительно Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", — сказал в заключении Кива.

Напомним, что глава МВД Украины Денис Монастырский лишил Илью Кивы наградного оружия, которое было вручено депутату Арсеном Аваковым. Свое решение министр объяснил "недостойным поведением и действиями, которые дискредитируют факт награждения от имени Украины".

В ноябре в доме народного депутата Ильи Кивы прошли обыски по инициативе сотрудников Офиса генерального прокурора и следователей Государственного бюро расследований. По словам Кивы, обыски прошли сразу из-за нескольких дел — "За поздравление Путину, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника".