Ілля Кива заявив, що поважає дії РФ, яка претендує на частину України (відео)

Депутат вважає, що українські території мають увійти до "слов'янської спілки", щоб протистояти Заходу.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі російського пропагандистського політичного ток-шоу "60 хвилин" сказав, що Росія претендує на територію України, яка, на його думку, має бути в одному "слов'янському союзі".

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За його словами, Україна має бути частиною союзної держави з Росією, яка прагне створити "пострадянський союз".

"Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, повинна перебувати в одному союзі. Нашому слов'янському союзі. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім", — заявив Кива.

Його слова прозвучали в контексті подій 2014 року, під час яких, на його думку, в Україні стався державний переворот, але російські спецслужби не захотіли цьому перешкоджати.

"Росія допустила державний переворот усередині країни в 2014 році... Невже російська федерація не знала про держпереворот, що готується? Знала. Але тоді це був гамбіт", — сказав нардеп.

Кива також згадав виступ на пресконференції Володимира Путіна та сказав, що російський президент чітко "розставив акценти своїх інтересів на світовій арені" та не збирається віддавати "янкам" українську територію.

Нардеп настільки захопився, розвиваючи цю тему, що ведуча шоу Ольга Скабєєва намагалася зупинити Киву, але депутат продовжив свою емоційну промову.

"Ми говоримо про слов'янські народи, які повинні об'єднатися та бути тією силою, що протистоїть Заходу. Сьогодні Україна справді колонізована. Дії України це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс. І сьогодні дійсно Росія може відіграти ключову роль у майбутньому моєї країни", — сказав у висновку Кива.

Нагадаємо, що глава МВС України Денис Монастирський позбавив Іллю Киви нагородної зброї, яка була вручена депутату Арсеном Аваковим. Своє рішення міністр пояснив "негідною поведінкою та діями, які дискредитують факт нагородження від імені України".

У листопаді в будинку народного депутата Іллі Киви відбулися обшуки з ініціативи співробітників Офісу генерального прокурора та слідчих Державного бюро розслідувань. За словами Киви, обшуки пройшли одразу через кілька справ — "За привітання Путіну, за червону зірку та святкування ліквідації нацистського злочинця".