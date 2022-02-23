"Українському народу потрібне звільнення": Кива привітав росіян з 23 лютого (відео)

У своєму новому зверненні парламентарій сказав, що "дії росіян несуть мир", а Україна "просочена неонацизмом і не має майбутнього".

Нардеп від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива 23 лютого привітав росіян із Днем захисника вітчизни "від імені всього російськомовного населення України". У своєму відеозверненні він заявив, що "росіяни несуть надію українському народу на відродження".

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Кива розповів, що він не лише громадянин України та депутат, а й онук Героя Радянського Союзу. Нардеп вирішив звернутися до росіян "від імені всього російськомовного населення України":

"Зі святом вас, брати. З Днем захисника Вітчизни. З Днем Червоної армії та військово-морського флоту", — сказав Ківа.

Депутат акцентував "що ми й досі пишаємося спадщиною тієї армії, яка дала цьому світові життя". Кива звернувся до росіян, уточнюючи, що вони чують звинувачення на свою адресу "від деяких українських політиканів — маріонеток Заходу". Але депутат "ОПЗЖ" попросив "пам'ятати та знати, що дії росіян несуть мир та надію українському народу на відродження".

Ілля Кива заявив, що Україна поневолена та "поставлена на коліна перед Заходом". На його думку, Україна просякнута нацизмом і не має майбутнього. Депутат заявив, що українському народу потрібна допомога та звільнення.

Кива у своєму зверненні також заявив, що "українці, білоруси та росіяни — це один народ":

"Ми єдина сім'я. І настане той момент, коли ми возз'єднаємось і будемо разом", — підсумував свій монолог нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива.

[ + – ] Ілля Кива привітав росіян із 23 лютого

Ілля Кива часто фігурує в гучних скандалах. Так, депутата зупинили в Києві за перевищення швидкості. 4 лютого він розповів про те, що "банда "мусоров" хотіла підкинути йому 300 грамів кокаїну".

16 лютого нардеп опублікував нове відео, в якому заявив, що не повернеться до України з Іспанії. Кива наголосив, що "не буде віддавати своє життя за Зеленського" і що у 2014 році отримав дві контузії.

У грудні 2021 року Кива заявив, що "поважає дії Росії". Він також додав, що території України мають увійти до "слов'янської спілки" і протистояти Заходу.