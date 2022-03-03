В ОПЗЖ виключають Киву з партії: нардеп відреагував

Рішення партія пояснила тим, що Кива є "провокатором, який підбурює людей на загибель".

Співголова партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко написав у своєму Facebook, що нардепа Іллю Киву виключили з політсили. Бойко назвав Киву провокатором, який підбурює людей під час війни.

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"Ми виключаємо з партії Киву, який, поїхавши з країни, підбурює людей і штовхає їх на загибель! Провокаторам, які ставлять під загрозу життя людей, у нашій партії не місце", — йдеться в повідомленні політика, опублікованому 2 березня.

На цю інформацію відреагував сам Ілля Кива в Telegram, назвавши Бойка зрадником.

"Бойко — це зрадник, який у черговий раз хоче вийти сухим із води та всидіти своєю д*пою на двох стільцях. Його завдання сьогодні зберегти свої газові вежі в Україні та продовжити далі скаржитися й нарікати на високу ціну на газ для населення. Пам'ятайте, бджоли проти меду", — написав нардеп.

Ще Кива додав, що Бойко разом із олігархом Дмитром Фірташем нібито давно працюють на англійську розвідку та співпрацюють із Офісом президента, вдаючи опозицію. А його головне завдання – знищити партію ОПЗЖ і голову політради партії Віктора Медведчука.

"І нагадаю цьому агенту-Бойку: з партії може виключити лише з'їзд, рішенням більшості. Тому не треба свої бажання видавати за дійсність!" — підсумував Ілля Кива.

Нагадаємо, напередодні вторгнення Росії в Україну Ілля Кива привітав росіян із 23 лютого, Днем захисника вітчизни, та заявив, що українському народу потрібне звільнення.

Ще раніше Ілля Кива заявив, що не повернеться до України з Іспанії, тому що в Києві на нього тиснуть, і він відчуває політичне переслідування.