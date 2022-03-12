Уехавшего в Испанию нардепа Киву объявят в международный розыск
Львовский суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. До начала войны с РФ с Украиной он говорил, что "действия агрессора несут мир и надежду украинцам на возрождение".
Государственное бюро расследований (ГБР) объявит в международный розыск исключенного из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" нардепа Илью Киву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи ГБР собрали для этого необходимые документы и вскоре передадут их зарубежным коллегам.
Судья Лычаковского районного суда Львова 10 марта этого года удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей, отметили правоохранители.
ГБР напомнило, что за день до вторжения РФ в Украину Кива поздравлял россиян с 23 февраля и рассказывал, что "действия страны-агрессора несут мир и надежду украинскому народу на возрождение".
Где сейчас находится Илья Кива?
Нардеп успел выехать в Испанию до начала войны с Россией. 30 января он отправился в испанский город Аликанте. Кива отказался воевать и назвал боевые действия на территории страны "американской историей".
Кива боялся преследований властей и правоохранительных органов, называл президента Украины Владимира Зеленского "главным врагом страны".
В декабре прошлого года выступая на российском пропагандистском политическом шоу "60 минут" Кива сказал, что Украина должна быть "частью союзного государства с РФ".
Напомним, что по информации СМИ, 23 нардепа покинули Украину перед полномасштабным вторжением врага. В основном выезжали представители фракции "ОПЗЖ" – 12 человек, в том числе Кива. Политик отправился в испанский город Аликанте 30 января.