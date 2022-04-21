"Клянусь защищать Россию, как свою Родину": Кива попросил Путина об убежище и гражданстве РФ

Экс-нардеп из ОПЗЖ пообещал "встать в строй" и "укреплять границы" государства-агрессора.

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Бывший народный депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище в России и гражданство государства-агрессора. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале в четверг, 21 апреля.

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Экс-нардеп опубликовал фрагмент эфира российского государственного "Первого канала", в котором он принимал участие. В ходе передачи политик заявил: "Мне придется, я вынужден и я хочу обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину и к русскому народу, который, я искренне считаю, может помочь мне в сегодняшней сложившейся ситуации. Я написал открытое письмо… Я политик и мне нечего скрывать…"

Далее Кива зачитал текст своего обращения в эфире вещателя, в котором, выступает за вхождение Украины в состав РФ и жалуется по поводу того, что украинские правоохранители начали в его отношении уголовные дела, в том числе, по его словам, и за поздравление Путина с днем рождения.

"Да, Украина стала колыбелью возрождения фашизма и это нужно остановить… Я не остановлюсь в своей борьбе за правду!.. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации", — говорится в открытом письме Кивы.

Помимо этого бывший парламентарий заявил, что "Россия взяла на себя миссию освобождения Украины" и он "готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов".

Также в своем обращении политик, родившийся в Полтаве, поклялся "верно выполнять возложенные обязательства, укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию, как свою Родину".

Напомним, до начала полномасштабного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину Илья Кива покинул украинскую территорию и улетел в Испанию. Политик заявил, что не планирует возвращаться в страну и "воевать за Зеленского". Уже в начале марта нардепа исключили из состава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", затем лишили мандата парламентария.

В Госбюро расследований заявляли о планах объявить экс-нардепа в международный розыск. 29 марта ведомство сообщило, что Киве сообщили о подозрении в призыве к ведению агрессивной войны в Украине, а также к свержению действующей власти.

Ранее мы писали, что бывший нардеп также призвал РФ нанести ядерный удар по территории Украины.