Предлагал физически устранить президента Украины: ГБР объявило новое подозрение Киве

Помимо этого, утверждают правоохранители, бывший нардеп также публично призывал к ведению агрессивной войны в Украине.

Бывшему народному депутату Илье Киве огласили еще одно подозрение за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Киву обвиняют в том, что он принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении и призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

"Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

Экс-нардепу вменяют уголовные дела по статьям 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (пропаганда войны).

В пресс-службе напоминают, что за день до вторжения России Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины.

10 марта 2022 года было удовлетворено ходатайство и избрание Киве меры пресечения в виде содержания под стражей.

Через два дня следователи ГБР собрали необходимые документы для объявления Ильи Кивы в международный розыск.

15 марта стало известно, что Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.