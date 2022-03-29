Пропонував фізично усунути президента України: ДБР оголосило нову підозру
Екснардеп на російському телебаченні публічно закликав до ведення агресивної війни в Україні.
Колишньому народному депутату Іллі Ківі оголосили ще одну підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Ківу звинувачують у тому, що він взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні та закликав найвище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.
"Він пропонував фізично усунути президента України та інших чиновників держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", — йдеться в повідомленні.
Екснардепа звинувачують у кримінальних справах за статтями 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (пропаганда війни).
У пресслужбі нагадують, що за день до вторгнення Росії Ківа записав відеовітання з Днем радянської армії та озвучив потребу у звільненні України.
10 березня 2022 року задовольнили клопотання та обрання Ківі запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Через два дні слідчі ДБР зібрали необхідні документи для оголошення Іллі Ківи в міжнародний розшук.
15 березня стало відомо, що Ілля Ківа написав заяву про складання депутатського мандату.