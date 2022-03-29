Пропонував фізично усунути президента України: ДБР оголосило нову підозру

Екснардеп на російському телебаченні публічно закликав до ведення агресивної війни в Україні.

Колишньому народному депутату Іллі Ківі оголосили ще одну підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Ківу звинувачують у тому, що він взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні та закликав найвище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

"Він пропонував фізично усунути президента України та інших чиновників держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", — йдеться в повідомленні.

Екснардепа звинувачують у кримінальних справах за статтями 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (пропаганда війни).

У пресслужбі нагадують, що за день до вторгнення Росії Ківа записав відеовітання з Днем радянської армії та озвучив потребу у звільненні України.

10 березня 2022 року задовольнили клопотання та обрання Ківі запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Через два дні слідчі ДБР зібрали необхідні документи для оголошення Іллі Ківи в міжнародний розшук.

15 березня стало відомо, що Ілля Ківа написав заяву про складання депутатського мандату.