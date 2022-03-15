Іллю Киву позбавили мандата народного депутата

Верховна Рада України на закритому засіданні припинила депутатські повноваження виключеного із ОПЗЖ політика. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що Кива "може вже сушити сухарі".

Виключений із партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандата. Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Насправді давно вже немає такого депутата Киви, є контужений зрадник Кива. Зараз він боягузливо ховається десь в Іспанії. Але нічого, ми після перемоги його знайдемо і будемо судити за всією суворістю закону. Можеш уже сушити сухарі", — звернувся політик до Киви.

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Джерела "Української правди" в парламенті підтвердили цю інформацію.

"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", – заявили співрозмовники у Верховній Раді.

"Колишнього нардепа ОПЗЖ було позбавлено мандата депутата Верховної Ради України на закритому засіданні парламенту сьогодні 15 березня", – пише Telegram-канал Pavlovsky News.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань збиралося оголосити Киву у міжнародний розшук. Слідчі Держбюро зібрали всі необхідні для цього документи.

Нардеп Кива встиг виїхати до Іспанії до початку війни з РФ. 30 січня він вирушив до іспанського міста Аліканте і відмовився воювати проти агресора, назвавши бойові дії в Україні "американською історією".

У грудні минулого року Кива сказав, що Україна має бути "частиною союзної держави з РФ".