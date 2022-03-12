Нардепа Киву, який виїхав в Іспанію, оголосять у міжнародний розшук

Львівський суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До початку війни РФ з Україною він говорив, що "дії агресора несуть мир та надію українцям на відродження".

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосить у міжнародний розшук виключеного з партії "Опозиційна платформа — За життя" нардепа Іллю Киву. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Слідчі ДБР зібрали для цього необхідні документи та незабаром передадуть їх закордонним колегам.

Суддя Личаківського районного суду Львову 10 березня цього року задовільнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР та обрав для Киви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зазначили правоохоронці.

[ + – ] Киву виключили з ОПЗЖ Фото: Facebook

ДБР нагадало, що за день до вторгнення РФ в Україну Кива вітав росіян з 23 лютого та розповідав, що "дії країни-агресора несуть мир та надію українському народу на відродження".

Де зараз Ілля Кива?

Нардеп встиг виїхати до Іспанії до початку війни з Росією. 30 січня він вирушив до іспанського міста Аліканте. Кива відмовився воювати і назвав бойові дії на території країни "американською історією".

[ + – ] Кива часто виступає в ефірах пропагандистських шоу Фото: Скриншот

Кива боявся переслідувань влади та правоохоронних органів, називав президента України Володимира Зеленського "головним ворогом країни".

У грудні минулого року, виступаючи на російському пропагандистському політичному шоу "60 хвилин", Кива сказав, що Україна має бути "частиною союзної держави з РФ".

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, 23 нардепи залишили Україну перед повномасштабним вторгненням ворога. Переважно виїжджали представники фракції "ОПЗЖ" — 12 осіб, зокрема Кива. Політик вирушив до іспанського міста Аліканте 30 січня.