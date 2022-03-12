Нардепа Киву, який виїхав в Іспанію, оголосять у міжнародний розшук
Львівський суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До початку війни РФ з Україною він говорив, що "дії агресора несуть мир та надію українцям на відродження".
Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосить у міжнародний розшук виключеного з партії "Опозиційна платформа — За життя" нардепа Іллю Киву. Про це повідомила пресслужба відомства.
Слідчі ДБР зібрали для цього необхідні документи та незабаром передадуть їх закордонним колегам.
Суддя Личаківського районного суду Львову 10 березня цього року задовільнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР та обрав для Киви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зазначили правоохоронці.
ДБР нагадало, що за день до вторгнення РФ в Україну Кива вітав росіян з 23 лютого та розповідав, що "дії країни-агресора несуть мир та надію українському народу на відродження".
Де зараз Ілля Кива?
Нардеп встиг виїхати до Іспанії до початку війни з Росією. 30 січня він вирушив до іспанського міста Аліканте. Кива відмовився воювати і назвав бойові дії на території країни "американською історією".
Кива боявся переслідувань влади та правоохоронних органів, називав президента України Володимира Зеленського "головним ворогом країни".
У грудні минулого року, виступаючи на російському пропагандистському політичному шоу "60 хвилин", Кива сказав, що Україна має бути "частиною союзної держави з РФ".
Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, 23 нардепи залишили Україну перед повномасштабним вторгненням ворога. Переважно виїжджали представники фракції "ОПЗЖ" — 12 осіб, зокрема Кива. Політик вирушив до іспанського міста Аліканте 30 січня.