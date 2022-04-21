"Клянусь захищати Росію, як свою Батьківщину": Кива попросив Путіна про притулок і громадянство РФ

Екснардеп з ОПЗЖ пообіцяв "встати в стрій" і "зміцнювати кордони" держави-агресора.

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Колишній народний депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати йому політичний притулок у Росії та громадянство держави-агресора. Про це політик повідомив у своєму телеграм-каналі у четвер, 21 квітня.

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Екснардеп опублікував фрагмент ефіру російського державного "Першого каналу", у якому він брав участь. У процесі передачі політик заявив: "Мені доведеться, я змушений і я хочу звернутися до президента Росії Володимира Володимировича Путіна і до російського народу, який, я щиро вважаю, може допомогти мені в ситуації, що склалася. Я написав відкритий лист... Я політик і мені нічого приховувати..."

Далі Кива зачитав текст свого звернення в ефірі мовника, в якому виступає за входження України до складу РФ і скаржиться з приводу того, що українські правоохоронці розпочали щодо нього кримінальні справи, зокрема, за його словами, і за привітання Путіна з днем народження.

"Так, Україна стала колискою відродження фашизму і це треба зупинити... Я не зупинюся у своїй боротьбі за правду!.. Прошу дозволити надати мені політичний притулок і можливість бути громадянином Російської Федерації", — йдеться у відкритому листі Киви.

Крім цього, колишній парламентарій заявив, що "Росія взяла на себе місію звільнення України" і він "готовий стати в стрій Росії і продовжити боротьбу за інтереси наших братніх народів".

Також у своєму зверненні політик, який народився у Полтаві, поклявся "вірно виконувати покладені зобов'язання, зміцнювати державні кордони та захищати Російську Федерацію, як свою Батьківщину".

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ в Україну Ілля Кива покинув українську територію і вилетів в Іспанію. Політик заявив, що не планує повертатися у країну та "воювати за Зеленського". Уже на початку березня нардепа виключили зі складу партії "Опозиційна платформа — За життя", потім позбавили мандата парламентарія.

У Держбюро розслідувань заявляли про плани оголосити екснардепа у міжнародний розшук. 29 березня відомство повідомило, що Киві повідомили про підозру в заклику до ведення агресивної війни в Україні, а також до повалення чинної влади.

Раніше ми писали, що колишній нардеп також закликав РФ завдати ядерного удару по території України.