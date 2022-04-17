Кива назвав Зеленського "терористом" і закликав Росію завдати ядерного удару по Україні

За словами екснардепа, Москва не має вести переговори з "президентом-терористом", а використання ядерної зброї проти українців не буде порушенням норм та правил ведення війни.

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Позбавлений депутатського мандата Ілля Кива закликав завдати ядерного удару по Україні. Відповідний пост колишній нардеп від фракції "Опозиційна платформа — За життя" опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Зокрема, Ілля Кива заявив, що президент України Володимир Зеленський та його оточення побоюються завдання Росією ядерного удару.

За словами екснардепа, використання ЗС РФ зброї масового ураження проти українців дозволить Москві не лише виграти війну, а й "поставити крапку в протистоянні із Заходом", який, на думку колишнього парламентарія, бере активну участь у повномасштабному збройному конфлікті на території нашої країни.

"Далі участь Заходу тільки зростатиме, а отже, і жертви з обох боків збільшуватимуться в геометричній прогресії. Затягується час і готують нові кроки для заподіяння шкоди Росії", — продовжив Кива, намагаючись виправдати завдання РФ ядерного удару.

Екснардеп вважає, що використання зброї масової поразки не буде порушенням норм та правил ведення війни, які "Захід написав у своїх інтересах для ефективного знищення всіх".

Ілля Кива також назвав Володимира Зеленського терористом та закликав країну-агресора не вести з ним переговори щодо врегулювання повномасштабного конфлікту.

"Переговори з терористом-Зеленським все одно нічого не дадуть і не принесуть. Та й не можна вести переговори з терористами", — підсумував екснардеп у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Ілля Кива закликав Росію завдати ядерного удару по Україні

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ Ілля Кива виїхав з України до Іспанії й заявив, що не планує повертатися до країни й "воювати за Зеленського". На початку березня парламентарія виключили зі складу партії "Опозиційна платформа — За життя" та звинуватили в підбурюванні людей на загибель.

15 березня Іллю Киву, який втік з України й виправдав вторгнення ЗС РФ, позбавили депутатського мандата. Також у березні Держбюро розслідувань планувало оголосити екснардепа в міжнародний розшук.

29 березня пресслужба ДБР повідомила, що Іллі Киві оголосили про нову підозру. Екснардепа від "ОПЗЖ" звинувачують у заклику до ведення агресивної війни в Україні, а також до повалення чинної влади в країні.