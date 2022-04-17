Кива назвал Зеленского "террористом" и призвал Россию нанести ядерный удар по Украине

По словам экс-нардепа, Москва не должна вести переговоры с "президентом-террористом", а использование ядерного оружия против украинцев не будет нарушением норм и правил ведения войны.

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Лишенный депутатского мандата Илья Кива призвал нанести ядерный удар по Украине. Соответствующий пост бывший нардеп от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" опубликовал в своем Telegram-канале.

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В частности, Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение опасаются нанесения Россией ядерного удара.

По словам экс-нардепа, использование ВС РФ оружия массового поражения против украинцев позволит Москве не только выиграть войну, но и "поставить точку в противостоянии с Западом", который, по мнению бывшего парламентария, активно участвует в полномасштабном вооруженном конфликте на территории нашей страны.

"Дальше участие Запада будет только расти, а значит и жертвы с обоих сторон будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Затягивается время и готовятся новые шаги для нанесения ущерба и урона России", — продолжил Кива, пытаясь оправдать нанесение РФ ядерного удара.

Экс-нардеп считает, что использование оружия массового поражения не будет нарушением норм и правил ведения войны, которые "Запад написал в своих интересах для эффективного уничтожения всех".

Илья Кива также назвал Владимира Зеленского террористом и призвал страну-агрессора не вести с ним переговоры по урегулированию полномасштабного конфликта.

"Переговоры с террористом-Зеленским все равно ничего не дадут и не принесут. Да и нельзя вести переговоры с террористами", — подытожил экс-нардеп в своем Telegram-канале.

[ + – ] Илья Кива призвал Россию нанести ядерный удар по Украине

Напомним, до начала полномасштабного вторжения ВС РФ Илья Кива уехал из Украины в Испанию и заявил, что не планирует возвращаться в страну и "воевать за Зеленского". В начале марта парламентария исключили из состава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и обвинили в подстрекательстве людей на гибель.

15 марта сбежавший из Украины и оправдавший вторжение ВС РФ Илья Кива был лишен депутатского мандата. Также в марте Госбюро расследований планировало объявить экс-нардепа в международный розыск.

29 марта пресс-служба ГБР сообщила, что Илье Киве объявили о новом подозрении. Экс-нардепа от ОПЗЖ обвиняют в призыве к ведению агрессивной войны в Украине, а также к свержению действующей власти в стране.