Екснардепа Іллю Киву оголошено в міжнародний розшук, — ДБР

Колишньому парламентарію, який нещодавно попросив у Путіна російський паспорт, загрожує до 15 років в'язниці.

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Колишнього народного депутата України з ОПЗЖ Іллю Киву оголошено в міжнародний розшук у межах кримінальної справи про державну зраду. Про це у вівторок, 10 травня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За словами представників відомства, слідчі ДБР завершили розслідування щодо екснардепа за фактом вчинення ним антиукраїнських дій і сьогодні відповідний обвинувальний акт було направлено до суду.

За версією слідства, Кива, перебуваючи на території РФ, взяв участь у пропагандистській програмі на одному з російських телеканалів, під час якої закликав керівництво Росії насильницьким шляхом здійснити переворот в Україні, пропонував вбити президента Володимира Зеленського й інших представників влади, а також виступав за ведення агресивної війни.

"Раніше слідчий суддя дозволив здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування. З ініціативи слідчих Державного бюро розслідувань колишній нардеп Ілля Кива оголошений у міжнародний розшук", — йдеться у повідомленні відомства.

Киві в Україні загрожує позбавлення волі терміном до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабної війни Росії з Україною Кива вилетів в Іспанію. На початку березня його виключили з ОПЗЖ. А 15 березня політика позбавили депутатського мандату.

У квітні Кива закликав Росію завдати ядерного удару по Україні. Крім цього, політик, виступаючи в ефірі "Першого каналу", звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати йому політичний притулок і паспорт громадянина Росії. Кива пообіцяв захищати державу-агресора "як свою Батьківщину".