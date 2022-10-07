СБУ ліквідувала в Києві банду, якою з Росії керував Ілля Кива (фото, відео)

Підозрювані налагодили наркобізнес і залишалися на Київщині для підтримки ЗС РФ у разі окупації столиці.

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Служба безпеки повідомила про нейтралізацію у Києві злочинного угруповання, яким з території Росії керував колишній нардеп-колаборант Ілля Кива. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, нейтралізоване угруповання діяло під виглядом силового осередку забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя". Учасники банди, як стверджують у СБУ, були членами організації "Патріоти за життя", яка контролювалася колишнім нардепом-колаборантом Іллею Кивою.

До від'їзду експарламентарію до Росії угруповання виконувало завдання щодо дестабілізації ситуації в країні, а також охороняло публічні заходи за участю представників ОПЗЖ у Києві. За участь у таких акціях громадяни отримували кошти від своїх кураторів із забороненої партії.

"До складу угруповання входило не менш як 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв'язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема і після повномасштабного вторгнення Росії. Для комунікації використовували анонімні месенджери. За задумом колишнього нардепа, учасники банди мають залишитися у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону", — сказано в повідомленні СБУ.

[ + – ] СБУ нейтралізувала банду Киви, яка організувала виробництво наркотиків [ + – ] СБУ нейтралізувала банду Киви, яка організувала виробництво наркотиків [ + – ] СБУ нейтралізувала банду Киви, яка організувала виробництво наркотиків [ + – ] СБУ нейтралізувала банду Киви, яка організувала виробництво наркотиків [ + – ] СБУ нейтралізувала банду Киви, яка організувала виробництво наркотиків [ + – ] СБУ СБУ нейтралізувала банду Киви, яка організувала виробництво наркотиківбанду Ківи, яка організувала виробництво наркотиків [ + – ] СБУ нейтралізувала банду Киви, яка організувала виробництво наркотиків

Понад те, як стверджують правоохоронці, після деокупації Київської області учасники угруповання налагодили наркобізнес, щоб отримувати додаткові кошти. Під час слідства встановлено, що учасники угруповання організували виробництво та збут партій амфетаміну, а дві нарколабораторії перебували у приватних будинках.

Під час обшуків оперативники виявили вогнепальну зброю та набої до неї, а також підготовлені до продажу наркотики та обладнання, необхідне для виробництва заборонених речовин.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу — "Незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Наразі розв'язують питання про пред'явлення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою учасникам угруповання.

[ + – ] СБУ ліквідувала у Києві банду, якою керував екснардеп Ілля Кива

Варто зазначити, що колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву, який відкрито підтримав вторгнення Росії в Україну, у травні оголошено в міжнародний розшук.

Також повідомлялося, що силовики затримали соратників Іллі Ківи, які 2 травня планували здійснити збройні провокації в Одесі.