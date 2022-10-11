У Харківській області ліквідували дві групи диверсантів ПВК "Вагнер", — СБУ (відео)

Спецназу вдалося захопити в полон кількох "вагнерівців", серед яких —командир диверсантів, котрий намагався приховати, що його група займалася тортурами.

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У Харківській області співробітники Служби безпеки України ліквідували дві групи диверсантів російської приватної військової компанії "Вагнер", повідомляє пресслужба відомства.

Спецназу з Центру спеціальних операцій "А" та їхнім колегам із Харківського управління СБУ після аеророзвідки вдалося встановити місцезнаходження бази "вагнерівців". Її оточили та провели блискавичний штурм, унаслідок якого одного бійця ПВК ліквідували, чотирьох захопили в полон. Втрат серед українців нема.

В СБУ зазначили, що серед полонених опинився командир диверсійно-розвідувальної групи.

"Він уже передає СБУ важливу розвідінформацію, зокрема — про влаштовані окупантами катівні для українців", — заявили в пресслужбі.

Полонений командир під час допиту розповів, що його групу відправили на точку спостереження. "Вагнерівцям" обіцяли пізніше надіслати підкріплення, але підтримка не прийшла.

Проте з'ясувалося, що захоплений окупант спочатку сказав не все. З'ясувалося, що його ДРГ займалася тортурами.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували фрагмент відеозапису розмови керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з чотирма бійцями з-поміж колишніх в'язнів, які втратили кінцівки у боях в Україні. Пригожин заявив їм, що з ПВК можна повернутися додому або пішовши на пенсію через старість або в цинковій труні.

У середині вересня з'явилося відео про те, як Пригожин вербує ув'язнених у "ПВК Вагнер". Він пообіцяв їм помилування після пів року служби. Загалом у російських колоніях завербували щонайменше 6 тисяч ув'язнених на війну проти України.