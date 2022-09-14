"Війна важка": з'явилося відео, як Пригожин вербує ув'язнених у ПВК "Вагнера"

Російський бізнесмен пригрозив розстрілом за дезертирство тим, хто відбуває тюремний термін, і пообіцяв помилування після пів року служби в ПВК.

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У мережі з'явилося відео, на якому керівник приватної військової компанії "Вагнера", за даними ЗМІ, бізнесмен Євген Пригожин, який є соратником президента РФ Володимира Путіна, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі в повномасштабній війні проти України. Роликом, зокрема, у середу, 14 вересня, поділилася команда телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ".

"Я представник приватної військової компанії, ПВК "Вагнера" називається. Війна важка, на всякі там чеченські і близько не схожа. Витрата боєприпасів у мене приблизно в два з половиною рази більша, ніж у Сталінграді", — каже Пригожин на відео.

Також у ролику знято, як голова ПВК оголошує вимоги до майбутніх добровольців — за його словами, "уважно" стежитимуть за тими, хто відбуває тюремний термін за зґвалтування та розповсюдження наркотиків. Мінімальний вік для участі у бойових діях на стороні ПВК, як каже Пригожин, від 22 до 50 років, проте можуть бути й винятки.

Крім цього, соратник Путіна пообіцяв російським ув'язненим помилування після закінчення 6 місяців на фронті — ті, хто захочуть продовжити працювати з ПВК, зможуть це зробити. У разі спроби дезертирства, Пригожин пообіцяв покарання у вигляді розстрілу. Наприкінці промови чоловік пропонує всім охочим записатися до ПВК вишикуватися в чергу на співбесіду.

"Лише Аллах і Бог (витягують із в'язниці). У дерев'яному ящику. А я вас живими забираю. Але не завжди живими повертаю", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Пригожин побував у двох виправних колоніях Ростовської області, де він завербував тисячу в'язнів.

Також ми писали, що влада Росії більше платить найманцям з ПВК "Вагнера", ніж солдатам регулярної армії РФ.