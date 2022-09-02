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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Робіть з українцями все, що захочете": у "Вагнер" завербували 1 000 ув'язнених РФ, — ЗМІ

ПВК, Вагнер, найманці, РФ, фото
Найманці ПВК Вагнера

За інформацією журналістів, куратор ПВК Євген Пригожин заманював людей обіцянками, що за звірства над українцями їх не каратимуть. Однак погрожував, що за спроби втечі чи здавання в полон командири нових "вагнерівців" розстріляють.

Російський олігарх і друг президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин побував у двох виправних колоніях Ростовської області. Там він завербував тисячу ув'язнених, про що пише видання "Вот Так" із посиланням на слова арештанта з ВК-15 у Батайську, який відмовився воювати в Україні.

Повідомляється, що в колонії, де сидить арештант, приблизно 700 осіб прийняли пропозицію вступити до ПВК "Вагнер" та поїхати на війну в Україну.

У матеріалі сказано, що Пригожина супроводжував один із керівників ПВК Дмитро "Вагнер" Уткін. Обидва прилетіли до колонії ВК-15 на особистому гелікоптері. Співробітники ФСВП відключили свої нагрудні реєстратори на момент візиту.

Журналісти написали, що Пригожин шукав убивць і грабіжників для війни. Він розповідав ув'язненим про те, що сам сидів, а також про те, як убивав місцевих жителів в Африці. Ув'язненим він заявив, що з українцями "вагнерівці" зможуть робити все, що їм заманеться.

"Вам нічого за це не буде", — цитує видання Пригожина.

Як розповіло джерело журналістів, на запис у ПВК вишикувалася велика черга.

"У нашій ВК-15 із півтори тисячі людей вирішило записатися 700. Пригожин сказав, що в майбутньому створить окремий легіон для "ображених" (нижча каста в тюремній ієрархії, з якою заборонені контакти іншим — Ред.)", — цитує видання ув'язненого.

Також, як написали журналісти, Пригожин звернувся до тих, хто вирішив записатися. Він заявив, що командири розстрілюватимуть їх за провини (вживання наркотиків, спроби здавання у полон, втеча з поля бою). Проте за пів року служби вони зможуть піти на волю. Якщо знову потраплять за ґрати — у них буде шанс знову вирушити на фронт.

У виданні також повідомили, що Пригожин та Уткін відвідали ще одну колонію у Ростовській області. Там пропозицію поїхати воювати в Україну прийняли 300 ув'язнених.

Раніше Фокус писав, що куратор ПВК "Вагнера" проговорився про долю Запорізької АЕС. За словами Євгена Пригожина, він не боїться ядерної війни, а війна в Україні — це третя світова.

Ще нагадаємо, що в РФ поховали найманця ПВК "Вагнера", завербованого в колонії. 44-річний Євген Єрьоменко відбував термін у справі про вимагання. У травні-червні вирішив вступити у ПВК "Вагнер" — йому обіцяли високу зарплату та амністію.