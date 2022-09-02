"Робіть з українцями все, що захочете": у "Вагнер" завербували 1 000 ув'язнених РФ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, куратор ПВК Євген Пригожин заманював людей обіцянками, що за звірства над українцями їх не каратимуть. Однак погрожував, що за спроби втечі чи здавання в полон командири нових "вагнерівців" розстріляють.

Російський олігарх і друг президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин побував у двох виправних колоніях Ростовської області. Там він завербував тисячу ув'язнених, про що пише видання "Вот Так" із посиланням на слова арештанта з ВК-15 у Батайську, який відмовився воювати в Україні.

Повідомляється, що в колонії, де сидить арештант, приблизно 700 осіб прийняли пропозицію вступити до ПВК "Вагнер" та поїхати на війну в Україну.

У матеріалі сказано, що Пригожина супроводжував один із керівників ПВК Дмитро "Вагнер" Уткін. Обидва прилетіли до колонії ВК-15 на особистому гелікоптері. Співробітники ФСВП відключили свої нагрудні реєстратори на момент візиту.

Журналісти написали, що Пригожин шукав убивць і грабіжників для війни. Він розповідав ув'язненим про те, що сам сидів, а також про те, як убивав місцевих жителів в Африці. Ув'язненим він заявив, що з українцями "вагнерівці" зможуть робити все, що їм заманеться.

"Вам нічого за це не буде", — цитує видання Пригожина.

Як розповіло джерело журналістів, на запис у ПВК вишикувалася велика черга.

"У нашій ВК-15 із півтори тисячі людей вирішило записатися 700. Пригожин сказав, що в майбутньому створить окремий легіон для "ображених" (нижча каста в тюремній ієрархії, з якою заборонені контакти іншим — Ред.)", — цитує видання ув'язненого.

Також, як написали журналісти, Пригожин звернувся до тих, хто вирішив записатися. Він заявив, що командири розстрілюватимуть їх за провини (вживання наркотиків, спроби здавання у полон, втеча з поля бою). Проте за пів року служби вони зможуть піти на волю. Якщо знову потраплять за ґрати — у них буде шанс знову вирушити на фронт.

У виданні також повідомили, що Пригожин та Уткін відвідали ще одну колонію у Ростовській області. Там пропозицію поїхати воювати в Україну прийняли 300 ув'язнених.

Раніше Фокус писав, що куратор ПВК "Вагнера" проговорився про долю Запорізької АЕС. За словами Євгена Пригожина, він не боїться ядерної війни, а війна в Україні — це третя світова.

Ще нагадаємо, що в РФ поховали найманця ПВК "Вагнера", завербованого в колонії. 44-річний Євген Єрьоменко відбував термін у справі про вимагання. У травні-червні вирішив вступити у ПВК "Вагнер" — йому обіцяли високу зарплату та амністію.