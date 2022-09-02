"Делайте с украинцами все, что захотите": в "Вагнер" завербовали 1000 заключенных РФ, — СМИ

По информации журналистов, куратор ЧВК Евгений Пригожин заманивал людей обещаниями, что за зверства над украинцами их наказывать не будут. Однако угрожал, что за попытки бегства или сдачи в плен командиры новых "вагнеровцев" расстреляют.

Российский олигарх и друг президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин побывал в двух исправительных колониях Ростовской области. Там он завербовал тысячу заключенных, о чем пишет издание "Вот Так" со ссылкой на слова арестантка из ИК-15 в Батайске, отказавшегося воевать в Украине.

Сообщается, что в колонии, где сидит арестант, около 700 человек приняли предложение вступить в ЧВК "Вагнер" и поехать на войну в Украину.

В материале сказано, что Пригожина сопровождал один из руководителей ЧВК Дмитрий "Вагнер" Уткин. Оба прилетели в колонию ИК-15 на личном вертолете. Сотрудники ФСИН отключили свои нагрудные регистраторы на момент визита.

Журналисты написали, что Пригожин искал убийц и грабителей для войны. Он рассказывал заключенным о том, что сам сидел, а также о том, как убивал местных жителей в Африке. Заключенным он заявил, что с украинцами "вагнеровцы" смогут делать все, что им захочется.

"Вам ничего за это не будет", — цитирует издание Пригожина.

Как рассказал источник журналистов, на запись в ЧВК выстроилась большая очередь.

"В нашей ИК-15 из полутора тысяч человек решило записаться 700. Пригожин сказал, что в будущем создаст отдельный легион для "обиженных" (низшая каста в тюремной иерархии, с которой запрещены контакты остальным. — Ред.)", – цитирует издание заключенного.

Также, как написали журналисты, Пригожин обратился к тем, кто все-таки решил записаться. Он заявил, что командиры будут расстреливать их за проступки (употребление наркотиков, попытки сдачи в плен, бегство с поля боя). Однако через полгода службы они смогут пойти на свободу. Если снова попадут за решетку – у них будет шанс опять отправиться на фронт.

В издании также сообщили, что Пригожин и Уткин посетили еще одну колонию в Ростовской области. Там предложение поехать воевать в Украину приняли 300 заключенных.

Ранее Фокус писал, что куратор ЧВК "Вагнера" проговорился о судьбе Запорожской АЭС. По словам Евгения Пригожина он не боится ядерной войны, а война в Украине — это третья мировая.

Еще напомним, что в РФ похоронили наемника ЧВК "Вагнера", завербованного в колонии. 44-летний Евгений Еременко отбывал срок по делу о вымогательстве. В мае-июне решил вступить в ЧВК "Вагнер" — ему обещали высокую зарплату и амнистию.