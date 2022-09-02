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Военный Фокус Российско-украинская война

"Делайте с украинцами все, что захотите": в "Вагнер" завербовали 1000 заключенных РФ, — СМИ

ЧВК, Вагнер, наемники, РФ, фото
Наемники ЧВК Вагнера

По информации журналистов, куратор ЧВК Евгений Пригожин заманивал людей обещаниями, что за зверства над украинцами их наказывать не будут. Однако угрожал, что за попытки бегства или сдачи в плен командиры новых "вагнеровцев" расстреляют.

Российский олигарх и друг президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин побывал в двух исправительных колониях Ростовской области. Там он завербовал тысячу заключенных, о чем пишет издание "Вот Так" со ссылкой на слова арестантка из ИК-15 в Батайске, отказавшегося воевать в Украине.

Сообщается, что в колонии, где сидит арестант, около 700 человек приняли предложение вступить в ЧВК "Вагнер" и поехать на войну в Украину.

В материале сказано, что Пригожина сопровождал один из руководителей ЧВК Дмитрий "Вагнер" Уткин. Оба прилетели в колонию ИК-15 на личном вертолете. Сотрудники ФСИН отключили свои нагрудные регистраторы на момент визита.

Журналисты написали, что Пригожин искал убийц и грабителей для войны. Он рассказывал заключенным о том, что сам сидел, а также о том, как убивал местных жителей в Африке. Заключенным он заявил, что с украинцами "вагнеровцы" смогут делать все, что им захочется.

"Вам ничего за это не будет", — цитирует издание Пригожина.

Как рассказал источник журналистов, на запись в ЧВК выстроилась большая очередь.

"В нашей ИК-15 из полутора тысяч человек решило записаться 700. Пригожин сказал, что в будущем создаст отдельный легион для "обиженных" (низшая каста в тюремной иерархии, с которой запрещены контакты остальным. — Ред.)", – цитирует издание заключенного.

Также, как написали журналисты, Пригожин обратился к тем, кто все-таки решил записаться. Он заявил, что командиры будут расстреливать их за проступки (употребление наркотиков, попытки сдачи в плен, бегство с поля боя). Однако через полгода службы они смогут пойти на свободу. Если снова попадут за решетку – у них будет шанс опять отправиться на фронт.

В издании также сообщили, что Пригожин и Уткин посетили еще одну колонию в Ростовской области. Там предложение поехать воевать в Украину приняли 300 заключенных.

Ранее Фокус писал, что куратор ЧВК "Вагнера" проговорился о судьбе Запорожской АЭС. По словам Евгения Пригожина он не боится ядерной войны, а война в Украине — это третья мировая.

Еще напомним, что в РФ похоронили наемника ЧВК "Вагнера", завербованного в колонии. 44-летний Евгений Еременко отбывал срок по делу о вымогательстве. В мае-июне решил вступить в ЧВК "Вагнер" — ему обещали высокую зарплату и амнистию.