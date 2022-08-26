В РФ похоронили наемника ЧВК "Вагнера", завербованного в колонии, – Медиазона

44-летний Евгений Еременко отбывал срок по делу о вымогательстве. В мае-июне решил вступить в ЧВК "Вагнер" — ему обещали высокую зарплату и амнистию.

В российском Петрозаводске похоронили наемника Евгения Еременко, который отбывал заключение в исправительной колонии по делу о вымогательстве. Об этом сообщает "Медиана".

44-летнего заключенного завербовали для участия в боях против Украины. Завербовали его в мае-юине. Маме Еременко сообщили, что его этапируют в другой регион в июне. Через два месяца она получила похоронку — ее сын погиб 24 июля под Бахмутом.

Евгений Еременко был осужден в 2020 году на 10 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве. До отправки на войну ему нужно было отсидеть еще 8 лет. В исправительной колонии №9 вербовали заключенных для участия в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер". О таком факте рассказал журналистам местный адвокат Иван Варфоломеев. Информацию о вербовке ему рассказали несколько заключенных.

Вербовщики обещали высокую зарплату и освобождение из тюрьмы после полу года участия в боевых действиях.

18 августа тело Евгения Еременко прибыло в Петрозаводск из Санкт Петербурга. Оплатила перевозку тела сына его мать. Через несколько дней после похорон матери выплатили компенсацию 145 тысяч рублей.

На данный момент известно о гибели как минимум трех заключенных, которых завербовали в частную военную компанию. Все они отбывали срок в Питере в ИК-7.

Напомним, по данным WSJ, Кремль платит наемниками ЧВК "Вагнер" в разы больше, чем обычным солдатам.

Ранее сообщалось, что ударом по базе ЧВК "Вагнер" удалось ликвидировать до 100 наемников благодаря HIMARS.