"Будет по две ж*опы и два х*я", - основатель ЧВК "Вагнера" о взрыве Запорожской АЭС

По словам Евгения Пригожина он не боится ядерной войны, а война в Украине — это третья мировая.

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о планах РФ на вторжение в Украину. Об этом сообщает "Важные истории".

В российскую колонию ИК-2 в Рыбинске прибыл вербовать в ЧВК сам основатель Евгений Пригожин. В ходе своей речи он заявил, что война в Украине надолго, это будет нечто большее, чем Вторая Мировая война. По мнению Пригожина, происходящее сейчас — это третья мировая война. Слова основателя частной военной компании пересказал изданию родственник заключенного.

"Ну взорвется АЭС (Запорожская) и взорвется, тогда у русских будет по два х*у, а у украинцев по две ж*опы", — заявил Пригожин о ядерной войне.

На вопрос заключенных, что будет с ними, если война закончится раньше чем пол года в ЧВК, Евгений ответил, что война растянется на несколько лет, поэтому можно не переживать.

Кого не берут в ЧВК "Вагнер"?

По данным издания, первоначально в исправительной колонии около 300 человек захотели вступить в ЧВК. После нескольких собеседований осталось только 160 человек. Вербовщики не брали в свои ряды осужденных по статьям о сексуальном насилии и людей, у которых в личных делах не было паспорта.

После успешной вербовки заключенные писали прошение о помиловании.

По итогу из Рыбинской колонии увезли 106 человек.

Напомним, в РФ похоронили наемника "ЧВК Вагнер", которого завербовали в Петрозаводской колонии строгого режима. Его ликвидировали 24 июля под Бахмутом.