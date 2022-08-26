"Ну вибухне і вибухне", - засновник ПВК "Вагнера" ​​проговорився про долю Запорізької АЕС

За словами Євгена Пригожина, він не боїться ядерної війни, а війна в Україні — це третя світова.

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив про плани РФ на вторгнення в Україну. Про це повідомляє "Важные истории".

До російської колонії ВК-2 у Рибінську прибув вербувати в ПВК сам засновник Євген Пригожин. У своїй промові він заявив, що війна в Україні надовго, це буде щось більше, ніж Друга Світова війна. На думку Пригожина, те, що відбувається зараз, — це третя світова війна. Слова засновника приватної військової компанії переказав родич ув'язненого.

"Ну вибухне АЕС (Запорізька) і вибухне, тоді у росіян буде по два х*у, а в українців по дві ж*опи", — заявив Пригожин про ядерну війну.

На запитання ув'язнених, що буде з ними, якщо війна закінчиться раніше ніж пів року у ПВК, Євген відповів, що війна розтягнеться на кілька років, тож можна не переживати.

Кого не беруть у ПВК "Вагнер"?

За даними видання, спочатку у виправній колонії приблизно 300 осіб захотіли вступити до ПВК. Після кількох співбесід залишилося лише 160 осіб. Вербувальники не брали до своїх лав засуджених за статтями про сексуальне насильство та людей, у яких в особистих справах не було паспорта.

Після успішного вербування ув'язнені писали прохання про помилування.

За підсумками з Рибінської колонії вивезли 106 людей.

Нагадаємо, в РФ поховали найманця "ЧВК Вагнер", якого завербували у Петрозаводській колонії суворого режиму. Його ліквідували 24 липня під Бахмутом.