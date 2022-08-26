У РФ поховали найманця ПВК "Вагнера", завербованого в колонії, — "Медіазона"

44-річний Євген Єрьоменко відбував термін у справі про вимагання. У травні-червні вирішив вступити в ПВК "Вагнер" — йому обіцяли високу зарплатню й амністію.

У російському Петрозаводську поховали найманця Євгена Єрьоменка, який відбував ув'язнення у виправній колонії в справі про вимагання. Про це повідомляє "Медізона".

44-річного ув'язненого завербували для участі в боях проти України. Завербували його в травні-юїні. Мамі Єрьоменка повідомили, що його етапують в інший регіон у червні. Через два місяці вона отримала похоронку — її син загинув 24 липня під Бахмутом.

Євгена Єрьоменка засудили у 2020 році на 10 років колонії суворого режиму в справі про вимагання. До відправки на війну йому треба було відсидіти ще вісім років. У виправній колонії №9 вербували ув'язнених для участі у війні проти України в складі ПВК "Вагнер". Про такий факт розповів журналістам місцевий адвокат Іван Варфоломеєв. Інформацію про вербування йому розповіли кілька ув'язнених.

Вербувальники обіцяли високу зарплату й звільнення з в'язниці після пів року участі в бойових діях.

18 серпня тіло Євгена Єрьоменка прибуло в Петрозаводськ із Санкт Петербурга. Заплатила за перевезення тіла сина його мати. За кілька днів після похорону матері виплатили компенсацію 145 тисяч рублів.

Наразі відомо про загибель як мінімум трьох ув'язнених, яких завербували в приватну військову компанію. Усі вони відбували термін у Пітері в ІЧ-7.

Нагадаємо, за даними WSJ, Кремль платить найманцями ПВК "Вагнер" у рази більше, ніж звичайним солдатам.

Раніше повідомлялося, що ударом по базі ПВК "Вагнер" удалося ліквідувати до 100 найманців завдяки HIMARS.