Кремль платить найманцям ПВК "Вагнер" у рази більше, ніж звичайним солдатам, — The WSJ

"Музиканти", які щомісяця отримують близько $5800, мають у розпорядженні танки, артилерію, РСЗВ, авіацію та засоби ППО.

Влада Росії більше цінує найманців із ПВК "Вагнер", ніж солдатів регулярної армії, оскільки за велику грошову винагороду вони готові штурмувати навіть найзміцненіші позиції Збройних Сил України. Про це йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що солдати ПВК "Вагнер" найчастіше беруть участь у штурмових операціях на Донбасі. Керівництво РФ усіляко спростовує залучення найманців у ході повномасштабної війни, проте росЗМІ періодично випускають матеріали, де вихваляють "сміливих музикантів", які виконували завдання у складі "оркестру W".

У 26 російських містах, як ідеться в матеріалі The WSJ, запрацювали вербувальні пункти для роботи в ПВК "Вагнер", що також функціонує під назвою "Ліга". Крім того, пошуком потенційних солдатів активно займаються у в'язницях і СІЗО.

"У Російській Федерації величезна проблема з мотивованими підрозділами. Єдина мотивація, яка залишається, — це гроші. У них не залишилося нікого для штурмів і проривів, а "Вагнер" — їхня єдина бойова одиниця, яка робить це без зайвих запитань — навіть якщо після кожного нальоту зазнає втрат у 10–15%", — цитує видання українського генерал-майора у відставці Віктора Ягуна.

Крім того, влада Росії більше платить найманцям із "Вагнера", ніж солдатам регулярної армії. "Музики" щомісяця отримують 350 тисяч рублів (близько $5800) і можуть розраховувати на премії від 150 до 700 тисяч рублів залежно від складності виконаного завдання (від $2500 до $11,7 тис.).

Російські й українські співрозмовники підтверджують, що найманці ПВК "Вагнер" зараз очолюють піхотні підрозділи, яким доручають проривати навіть укріплені позиції ЗСУ. За словами інсайдерів, "музиканти" зараз беруть участь у наступі на прифронтовій Бахмут, який є стратегічною метою для ЗС РФ.

"Вони стікають кров'ю, як і всі, падають, як і всі, але ви відчуваєте рівень їхньої підготовки. Це не звичайна російська піхота. Вони знають розвідку, і це видно по тому, як вони ходять і як рухаються. Вони також знають, як викликати артилерійську й авіаційну підтримку", — розповів український капітан Олександр Бунтов, який командував розвідувальним підрозділом під час прямого зіткнення з "вагнерівцями" під Попасною та Лисичанськом.

Крім того, як стверджують автори матеріалу, в розпорядженні "музикантів" є танки, важка артилерія, засоби ППО, РСЗВ і бойова авіація. Для того, щоб потрапити до складу ПВК "Вагнер", потенційні солдати мають бути старшими за 35 років. Найманцям необхідно пробігати 1 кілометр за 240 секунд, а єдиними захворюваннями, які перекреслять їх вступ у компанію, є ВІЛ і гепатит. Керівництво ПВК готове вербувати навіть людей із судимістю, якщо вона не пов'язана зі скоєнням сексуальних злочинів.

Декількома днями раніше стало відомо про знищення бази ПВК "Вагнер" в окупованій Попасній. Місце розташування найманців, по яких відпрацювала українська армія, розсекретив російський військовий кореспондент.

Пізніше з'явилася інформація про те, що бійці ЗСУ могли ліквідувати близько 100 найманців ПВК "Вагнер" унаслідок удару по базі в Попасній.