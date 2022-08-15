Удар по базі ПВК "Вагнера" в Попасній: ЗСУ могли вбити до 100 російських найманців

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що ЗСУ знищили "вагнерівців" із керівного складу. РСЗВ HIMARS могли стріляти по штабу з території в районі Сіверська.

Збройні Сили України могли ліквідувати до 100 найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", вдаривши по їхньому штабу в Попасній Луганської області. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав голова Луганської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Військовий наголосив, що це були найманці з керівного складу. Власника цієї ПВК Євгена Пригожина, якого в ЗМІ називають "кухарем президента РФ Володимира Путіна, не було серед убитих".

[ + – ] Пригожин (праворуч на фото) й депутат Держдуми Віталій Мілонов могли раніше приїжджати в Донецьку область Фото: Соцсети

"Нещодавно ми побачили "бавовну" в Попасній. Поки що деталей не озвучуватимемо, але, якщо виявиться, що там понад 100 "вагнерівців" загинуло — це для нас уже не буде новиною", — зазначив він.

Голова Луганської ОВА підтвердив, що серед убитих точно є його заступники.

"На жаль, швидше за все, саме з приводу "кухаря" нас не потішать. Але його заступники — так, і цифра — понад 100 (загиблих)", — сказав Гайдай.

Удар по базі ПВК "Вагнера" в Попасній — що відомо

Нагадаємо, що ввечері 14 серпня російський журналіст Юрій Котенок повідомив про удар по базі "вагнерівців" у Попасній. Пропагандист розповів про влучне влучення американськими РСЗВ HIMARS.

"Радіо Свобода" повідомила, що тиждень тому інший російський воєнкор Сергій Середа публікував фото з бази "вагнерівців" у Попасній.

Можливо, українські військові дізналися про цю базу завдяки цим знімкам, адже локація ідентична місцю, по якому завдали удару, сказав кореспондент радіо.

"Радіо Свобода" геолокувала відео з машиною, в яку вантажать пораненого внаслідок удару по базі найманців. Кадри знято з будинку поряд із базою.

[ + – ] Удар міг бути завданий із контрольованої Україною території в районі Сіверська

Після публікації новини про знищення бази ПВК "Вагнера" Середа видалив пост із фотографіями найманців, зауважили автори матеріалу.

"Медуза" після аналізу пошкоджень будинку писала про удар із контрольованої Україною території в районі Сіверська (приблизно за 30 кілометрів від Попасної).

Аналітик Conflict Intelligence Team Руслан Левієв вважає, що історія зі знищенням бази може бути постановкою.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали про вербування до лав ПВК "Вагнера" 1,5 тисяч ув'язнених у 17 російських регіонах, щоб вони брали участь у повномасштабній війні проти України.

Правозахисники стверджували, що Пригожин особисто їздив у в'язниці, щоб курувати процес вербування.

Фокус раніше писав про причетність найманців із ПВК "Вагнера" до вбивства українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.