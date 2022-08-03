Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених до "ПВК Вагнера" для відправки в Україну (відео)

За словами правозахисниці Ольги Романової, засуджених направляють в Україну терміном на пів року, після яких вони можуть отримати помилування.

Близький до Путіна російський підприємець Євген Пригожин особисто відвідував колонії з метою вербування ув'язнених у "ПВК Вагнера", про це заявила правозахисниця Ольга Романова, передає YouTube-канал "Bild російською".

Засновниця проєкту "Русь сидяча" Ольга Романова, розповіла, що така інформація підтверджена надійними джерелами, хоча раніше тривалий час дані про особисту участь Євгена Пригожина в рекрутингу засуджених у "ПВК Вагнера" всерйоз не сприймалися.

[ + – ] Ольга Романова про Євгена Пригожина з 33:43.

Правозахисниця стверджує, що є достовірні повідомлення про те, що Пригожин відвідував колонії у Новгородській та Рязанській областях.

За словами Романової, із виправної колонії засуджених направляють на найближчий аеродром, а звідти везуть у тихе, затишне місце неподалік кордону. Потім цих людей перевдягають в уніформу і протягом кількох тижнів вони проходять військову підготовку.

"З цього моменту ви вже не ув'язнені, а мої бійці. Ви тренуватиметеся по 20 годин на добу і терпітимете такі самі поневіряння, як і будь-які інші мої воїни", — навела Романова слова зі звернення Пригожина до засуджених у колонії.

Після проходження курсів підготовки цих осіб відправляють в Україну вертольотом, де вони, за словами Пригожина, стають "солдатами удачі", і тільки з цієї миті починається піврічний відлік до помилування.

Романова підтвердила загибель 5 засуджених із перших 42 добровольців, які відбували свої терміни у колонії-поселення "Яблунівка" Ленінградської області.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні загинули перші російські ув'язнені з "ПВК Вагнера". Двоє поранених засуджених потрапили до лікарні Луганська. У їхніх документах не вказуються справжні імена, лише псевдоніми, прізвиська.

Нагадаємо, що Євген Пригожин особисто приїжджав на Донбас у квітні.