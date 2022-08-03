Евгений Пригожин лично вербует заключенных в "ЧВК Вагнера" для отправки в Украину (видео)

По словам правозащитницы Ольги Романовой, осужденных направляют в Украину сроком на полгода, по прошествии которых они могут получить помилование.

Близкий к Путину российский предприниматель Евгений Пригожин лично посещал колонии с целью вербовки заключенных в "ЧВК Вагнера", об этом заявила правозащитница Ольга Романова, передает YouTube-канал "Bild на русском".

Основательница проекта "Русь сидящая" Ольга Романова, рассказала, что такая информация подтверждена надежными источниками, хотя прежде длительное время данные о личном участии Евгения Пригожина в рекрутинге осужденных в "ЧВК Вагнера" всерьез не воспринимались.

[ + – ] Ольга Романова о Евгении Пригожине с 33:43.

Правозащитница утверждает, что есть достоверные сообщения о том, что Пригожин посещал колонии в Новгородской и Рязанской областях.

По словам Романовой, из исправительной колонии осужденных направляют на ближайший аэродром, а оттуда везут в тихое, укромное место недалеко от границы. Затем этих людей переодевают в униформу и в течение нескольких недель они проходят проходят военную подготовку.

"С этого момента вы уже не заключенные, а мои бойцы. Вы будете тренироваться по 20 часов в сутки и терпеть такие же лишения, как и любые другие мои воины", — привела Романова слова из обращения Пригожина к осужденным в колонии.

По прохождении курсов подготовки этих лиц отправляют в Украину на вертолете, где они, со слов Пригожина, становятся "солдатами удачи", и только с этого мгновения начинается полугодичный отсчет до помилования.

Романова подтвердила гибель 5 осужденных из первых 42 добровольцев, которые отбывали свои сроки в колонии-поселения "Яблоневка" Ленинградской области.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине погибли первые российские заключенные из "ЧВК Вагнер". Двое раненых осужденных попали в больницу Луганска. В их документах не указываются настоящие имена, а только псевдонимы, клички.

Напомним, что Евгений Пригожин лично приезжал на Донбасс в апреле.