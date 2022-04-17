"Повар Путина" Евгений Пригожин и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов приехали на Донбасс

По информации журналистов, Пригожин приехал в зону боевых действий, чтобы лично координировать наемников ЧВК "Вагнера".

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Депутат-единоросс Виталий Милонов обнародовал снимок сделанный, предположительно, где-то в Донецкой области Украины. На нем он позирует вместе с Евгением Пригожиным, приближенным президента РФ Владимира Путина, которого также связывают с ЧВК "Вагнера", пишет "Медуза".

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Снимок Милонов подписал: "Встретил старого знакомого".

По информации журналистов, Евгений Пригожин координирует действия части наемников из "группы Вагнера". По мнению источника, близкого к ЧВК, он отправился в зону боевых действий по поручению официального Кремля.

В Москве ждут, что он будет координировать действия "вагнеровцев" и под его руководством они возьмут в плен кого-то значительного из украинской "верхушки". С какой миссией в Украину прибыл Милонов — не сообщается. В своем блоге он публиковал фото в военной форме и заявлял, что раздает "гуманитарную помощь нуждающимся".

[ + – ] Виталий Милонов на Донбассе Фото: Соцсети

Напомним, свое прозвище "повар Путина" Пригожин получил благодаря своему кейтеринговому бизнесу, который много лет обслуживал банкеты высших лиц РФ. С 2016 года Пригожина связывают с основателем ЧВК "Вагнера" — Дмитрием Уткиным, позывной которого "Вагнер" и дал название этой организации.

Напомним, ранее журналисты The Times сообщали, что именно "вагнеровцы" и спецназ Чеченской республики готовили покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

По данным инсайдеров, убийцам осуществить свои планы помешали некоторые сотрудники ФСБ России, которые проинформировали официальный Киев о спецоперациях. Журналисты утверждали, что еще в начале марта в Киеве находились до 400 бойцов ЧВК "Вагнера", которые после начала полномасштабного вторжения получили "список для ликвидации", в котором указано 24 фамилий, среди которых был Владимир Зеленский.

Также предполагается, что в Буче и Ирпени мирных жителей расстреливали именно "вагнеровцы".