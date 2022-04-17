"Кухар Путіна" Євген Пригожин та депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов приїхали на Донбас

За інформацією журналістів, Пригожин приїхав до зони бойових дій, щоб особисто координувати найманців ПВК "Вагнера".

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Депутат-єдинорос Віталій Мілонов оприлюднив знімок, зроблений, ймовірно, десь у Донецькій області України. На ньому він позує разом із Євгеном Пригожиним, наближеним до президента РФ Володимира Путіна, якого також пов'язують із ПВК "Вагнера", пише "Медуза".

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Знімок Мілонов підписав: "Зустрів старого знайомого".

За інформацією журналістів, Євген Пригожин координує дії частини найманців із "групи Вагнера". На думку джерела, близького до ПВК, він вирушив у зону бойових дій за дорученням офіційного Кремля.

У Москві чекають, що він координуватиме дії "вагнерівців" і під його керівництвом вони візьмуть у полон когось значного з української "верхівки". З якою місією в Україну прибув Мілонов, не повідомляють. У своєму блозі він публікував фото у військовій формі й заявляв, що роздає "гуманітарну допомогу нужденним".

[ + – ] Віталій Мілонов на Донеччині Фото: Соцсети

Нагадаємо, своє прізвисько "кухар Путіна" Пригожин отримав завдяки своєму кейтеринговому бізнесу, який багато років обслуговував банкети найвищих осіб РФ. З 2016 року Пригожина пов'язують із засновником ПВК "Вагнера" — Дмитром Уткіним, позивний якого "Вагнер" і дав назву цій організації.

Нагадаємо, раніше журналісти The Times повідомляли, що саме "вагнерівці" та спецвійська Чеченської республіки готували замахи на президента України Володимира Зеленського.

За даними інсайдерів, вбивцям здійснити свої плани завадили деякі співробітники ФСБ Росії, які поінформували офіційний Київ про спецоперації. Журналісти стверджували, що ще на початку березня в Києві перебувало до 400 бійців ПВК "Вагнера", які після початку повномасштабного вторгнення отримали "список для ліквідації", в якому зазначено 24 прізвища, серед яких був Володимир Зеленський.

Також вважають, що в Бучі та Ірпені мирних жителів розстрілювали саме "вагнерівці".