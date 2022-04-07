У 90% загиблих жителів Бучі виявлено кульові ураження, — мер Федорук

Розвідка Німеччини передбачає, що страти українців у Бучі були частиною плану щодо залякування населення. У розстрілах мирних жителів, за даними силовиків, брали участь "вагнерівці".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У 90% загиблих мирних жителів Бучі виявлено кульові, а не осколкові ураження. Про це в інтерв'ю "Німецькій хвилі" розповів міський голова Анатолій Федорук.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, на сьогоднішній день внаслідок окупації ЗС РФ загинули 320 цивільних.

Тіла жертв, як зазначає Федорук, продовжують знаходити у різних локаціях міста — у приватних садибах, парках і скверах.

"Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади в таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла. Майже 90 відсотків — це кульові ураження, а не осколкові", — продовжив мер Ірпеня у спілкуванні з журналістами.

Після звільнення місцева влада виявила в населеному пункті три масштабні масові поховання: територія підприємства "Украгропостач", вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий". У зазначених локаціях, за словами Федорука, загиблих знаходили зі зав'язаними руками та кульовими ураженнями.

Мер Ірпеня також розповів журналістам, як став свідком розстрілу цивільних в Ірпені. На вулиці Леха Качинського, як запевняє міський голова, ЗС РФ відкрили стрілянину по трьох автомобілях із певним часовим інтервалом.

Списки жертв російської окупації будуть оприлюднені після того, як керівництво громади встановить імена громадян, які могли проїжджати через Ірпінь і розстріляли.

Мер міста Київщини також закликав громадян почекати з поверненням, оскільки в населеному пункті відсутня електроенергія, газ і водопостачання.

"Прошу всіх із розумінням поставитися. Ми докладаємо максимум зусиль для швидкого відновлення інфраструктури міста", — резюмував Анатолій Федорук в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

[ + – ] У 90% загиблих жителів Бучі виявлено кульові ураження

Німецьке видання Der Spiegel, зі свого боку, повідомляє, що розвідка Німеччини перехопила аудіорозмови ЗС РФ, у яких російські військовослужбовці обговорювали розстріли мирних громадян у Бучі. Позасистемні страти цивільних, як припускають силовики, могли бути частиною плану залякування і придушення опору.

"Ключову роль у звірствах відіграли співробітники російських найманих військ, таких як ПВК "Вагнер". Очевидці повідомляли, що на початку окупації в Бучі перебували "молоді солдати". Коли їх замінили інші сили — напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Такі події, як у Бучі, мабуть, відбувалися і в інших місцях. Є факти злочинів на околицях обложеного міста Маріуполя на півдні України, яке було зруйноване російськими бомбардуваннями", — йдеться у публікації Der Spiegel.

Нагадаємо, Україна та Євросоюз домовилися про створення спецкомісії, яка розслідуватиме геноцид українців у Бучі. За словами президента Володимира Зеленського, українська влада зробить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців.

НАТО поклало відповідальність за геноцид у Бучі на ЗС РФ. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи виявлення братських могил під Києвом, заявляв, що Європа не бачила таких звірств із часів Другої світової війни.