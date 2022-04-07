У 90% погибших жителей Бучи обнаружены пулевые поражения, — мэр Федорук

Разведка Германии предполагает, что казни украинцев в Буче были частью плана по устрашению населения. В расстрелах мирных жителей, по данным силовиков, участвовали "вагнеровцы".

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У 90% погибших мирных жителей Бучи обнаружены пулевые, а не осколочные поражения. Об этом в интервью "Немецкой волне" рассказал городской голова Анатолий Федорук.

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По его словам, на сегодняшний день в результате оккупации ВС РФ погибли 320 гражданских.

Тела жертв, как отмечает Федорук, продолжают находить в разных локациях города — в частных усадьбах, парках и скверах.

"Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела. Практически 90 процентов — это пулевые поражения, а не осколочные", — продолжил мэр Ирпеня в общении с журналистами.

После освобождения местные власти обнаружили в населенном пункте три масштабных массовых захоронения: территория предприятия "Украгроснаб", улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый". В указанных локациях, по словам Федорука, погибших находили с завязанными руками и пулевыми поражениями.

Мэр Ирпеня также рассказал журналистам, как стал свидетелем расстрела гражданских в Ирпене. На улице Леха Качинського, как уверяет городской голова, ВС РФ открыли стрельбу по трем автомобилям с определенным временным интервалом.

Списки жертв российской оккупации будут обнародованы после того, как руководство громады установит имена граждан, которые могли проезжать через Ирпень и были расстреляны.

Мэр города в Киевской области также призвал граждан повременить с возвращением, поскольку в населенном пункте отстуствует электроэнергия, газ и водоснабжение.

"Прошу всех с пониманием отнестись. Мы прилагаем максимум усилий для быстрого восстановления инфраструктуры города", — резюмировал Анатолий Федорук в интервью "Немецкой волне".

[ + – ] У 90% погибших жителей Бучи обнаружены пулевые поражения

Немецкое издание Der Spiegel, в свою очередь, сообщает, что разведка Германии перехватила аудиоразговоры ВС РФ, в которых российские военнослужащие обсуждали расстрелы мирных граждан в Буче. Внесистемные казни гражданских, как предполагают силовики, могли быть частью плана по устрашению и подавлению сопротивления.

"Ключевую роль в зверствах сыграли сотрудники российских наемных войск, таких как ЧВК "Вагнер". Очевидцы сообщали, что в начале оккупации в Буче находились "молодые солдаты". Когда их заменили другие силы — нападения на мирных жителей вышли из-под контроля. Такие события, как в Буче, видимо, происходили и в других местах. Есть факты преступлений в окрестностях осажденного города Мариуполя на юге Украины, который был разрушен российскими бомбардировками", — говорится в публикации Der Spiegel.

Напомним, Украина и Евросоюз договорились о создании спецкомиссии, которая будет расследовать геноцид украинцев в Буче. По словам президента Владимира Зеленского, украинские власти сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности военных преступников.

НАТО возложило ответственность за геноцид в Буче на ВС РФ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя обнаружение братских могил под Киевом, заявлял, что Европа не видела таких зверств со времен Второй мировой войны.