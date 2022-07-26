На войне в Украине погибли первые заключенные РФ, завербованные ЧВК "Вагнер", — СМИ

Также двое раненых заключенных находятся в больнице Луганска. У них в медицинских документах указаны не настоящие имена, а их псевдонимы или клички. Вероятно, хоронить погибших будут тоже под кличками.

На войне в Украине погибли как минимум трое российских заключенных, которых завербовала частная военная компания "Вагнера". Еще двое осужденных ранены и находятся в больнице оккупированного Луганска. Об этом сообщает российское издание "Важные истории" со ссылкой на источники, которые общаются с родственниками.

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По данным журналистов, заключенные были убиты на Донбассе, их в начале июля завербовали ЧВК "Вагнера" в Петербургской исправительной колонии №7 "Яблоневка". Кроме того, у раненых в медицинских документах указаны не настоящие имена, а их псевдонимы или клички.

Вероятно, хоронить погибших будут тоже под кличками, а деньги их родственники не получат.

"Этих людей полностью вывели из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, видимо, и погибших хоронить будут тоже под кличками. Встает вопрос, как смогут получить деньги родственники погибшего. Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь "Одуванчиком"? Скорее всего, денег за смерть человека родственники не увидят", — сказал журналистам правозащитник Леонид Крикун.

Напомним, 20 июля журналисты "Важных историй" рассказали, как вербуют заключенных РФ на войну в Украину. По информации СМИ, в приоритете убийцы и люди с военным опытом. А вот осужденных по наркотическим статьям, за изнасилование и за педофилию не рассматривают. В случае гибели родственникам обещают 5 млн рублей.

10 июля в ГУР сообщили, что Россия будет отправлять на войну в Украину "зеков", чтобы восполнить свои потери. По информации украинской разведки, в Генштабе ВС РФ планируют набрать десять тысяч добровольцев за два месяца и отправят их на Донбасс.