На війні в Україні загинули перші ув'язнені РФ, завербовані ПВК "Вагнер", — ЗМІ

Також двоє поранених ув'язнених перебувають у лікарні Луганська. У них у медичних документах вказані не справжні імена, а їхні псевдоніми чи прізвиська. Ймовірно, ховатимуть загиблих теж за прізвиськами.

На війні в Україні загинули щонайменше троє російських в'язнів, яких завербувала приватна військова компанія "Вагнера". Ще двох засуджених поранено, і вони перебувають у лікарні окупованого Луганська. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії" з посиланням на джерела, які спілкуються з родичами.

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За даними журналістів, ув'язнених убили на Донбасі, їх на початку липня завербували ПВК "Вагнера" в Петербурзькій виправній колонії №7 "Яблунівка". Крім того, в поранених у медичних документах вказані не справжні імена, а їхні псевдоніми чи прізвиська.

Імовірно, ховатимуть загиблих теж за прізвиськами, а гроші їхні родичі не отримають.

"Цих людей повністю вивели з правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Тому що якщо спорідненість із Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість із якимось "Кульбабою"? Швидше за все, грошей за смерть людини родичі не побачать", — сказав журналістам правозахисник Леонід Крикун.

Нагадаємо, 20 липня журналісти "Важливих історій" розповіли, як вербують ув'язнених РФ на війну в Україну. За інформацією ЗМІ, у пріоритеті вбивці та люди з військовим досвідом. А ось засуджених за наркотичними статтями, за зґвалтування та за педофілію не розглядають. У разі загибелі родичам обіцяють 5 млн рублів.

10 липня в ГУР повідомили, що Росія відправлятиме на війну в Україну "зеків", щоб заповнити свої втрати. За інформацією української розвідки, у Генштабі ЗС РФ планують набрати десять тисяч добровольців за два місяці та відправити їх на Донбас.