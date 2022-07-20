У пріоритеті вбивці: як у РФ вербують ув'язнених на війну в Україну, — розслідування

За інформацією російських журналістів, уже вдалося завербувати 200 засуджених. Насамперед на війну звуть людей з військовим досвідом, а от засуджених за наркотичними статтями, за зґвалтування та за педофілію не розглядають.

У російських колоніях почало проходити вербування ув'язнених для відправлення їх на війну в Україну. Воно проходить спільно з регіональними співробітниками Федеральної служби безпеки, Федеральної служби виконання покарань та приватної військової компанії "Вагнер". У такий спосіб вдалося завербувати 200 засуджених. Про це повідомляє російське "Важные истории" у своєму розслідуванні.

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Як відбувається вербування ув'язнених?

Співробітники ФСБ, ФСВП та ПВК "Вагнера" вже побували в 15 місцях ув'язнення Петербурга, Мордовії, Адигеї, Комі, Краснодарського краю, Ленінградської, Нижегородської, Липецької та Воронезької областей. Однак подробиці відомі лише про 8 із них.

За інформацією журналістів, насамперед на війну в Україні звуть людей із військовим досвідом — служба в армії чи участь у воєнних діях. Пріоритет під час набору отримують покарані за вбивство, а от засуджених за наркотичними статтями, за згвалтування і за педофілію не розглядають.

Один з ув'язнених, який вийшов із в'язниці на початку липня, розповів, що в його колонії сказали, що людей набирають у ПВК, до десантно-штурмової бригади.

"Говорили, що до контрактників додаватимуть набраних засуджених. Вони займатимуться зачисткою територій. Відразу попередили, що багато хто не повернеться", — розповів він.

Також їм пообіцяли, що одразу на війну не збираються везти, вони проходитимуть тренування у навчальному таборі. Їхній термін становить близько двох тижнів. Добровольців тестували на поліграфі та питали, чи втечуть вони з України, якщо буде така можливість і як ставляться до російської влади.

Умови, на яких їх відправляють на фронт

У виданні пишуть, що всім засудженим пропонують вирушити на війну на пів року, оплата на місяць складатиме близько 200 тисяч рублів, за поранення — 300 тисяч рублів, а у разі смерті — 5 млн рублів родичам. Ув'язнених попередили, що виживе мало хто, проте якщо виживуть, то буде помилування.

Нагадаємо, 10 липня в ГУР розповіли, що в Росії збираються відправляти на війну в Україні ув'язнених. У Генштабі ЗС РФ планують набрати десять тисяч добровольців за два місяці та відправлять їх на Донбас.

11 липня у мережі з'явилися кадри того, як у російській колонії засуджених агітують їхати на війну. На відео чути, як один із засуджених каже, що люди їдуть "чи то красти, чи то воювати".