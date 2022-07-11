У мережі з'явилося відео з колонії у РФ, ув'язнених якої агітують їхати на війну

Українська розвідка раніше повідомила, що країна-агресор збирає "резерв" по російських місцях позбавлення волі.

Українські військові із 72-ої окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців опублікували відео, на якому ув'язнених однієї з російських колоній агітують їхати воювати до України. Як уточнюють українські бійці, місцем зйомки, ймовірно, є виправна колонія №1 в Республіці Адигея.

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На відео чути, як один із засуджених каже, що люди їдуть "чи то красти, чи то воювати".

"Велика армія" без зеків ніяк", — прокоментували відео військові.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України також інформувало, що зараз у Росії намагаються набрати "резерв" для армії в російських в'язницях.

"З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір у приватні військові компанії. Через брак охочих активізується рекрутування в місцях позбавлення волі", — розповіли українські розвідники.

За даними ГУР, набір охочих проводять у колоніях Республіки Адигея. Після підписання та виконання контрактів, ув'язненим обіцяють повну амністію.

Збір "рекрутів" відбувається на військовому полігоні поряд із хутором Молькіно у Краснодарському краї, який відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер".

Як зазначають у розвідці, ув'язнених для відправки в Україну набирають також у в'язницях Ростова, Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода.

"На статтю, за якою засуджено конкретну людину, не звертають уваги. Всім новобранцям обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби", навіть якщо людина вчинила вбивство або інші тяжкі злочини", — пише ГУР.

Уточнюється, що всі засуджені мають носити спеціальні жетони, що вказують на їхній статус. Їм заборонено мати смартфони, можна скористатися лише кнопковими телефонами.

Британська розвідка стверджує, що російські солдати деморалізовані та втомилися. Однією із найбільших проблем російської армії в Україні є відсутність відпочинку та ротацій.

Раніше російський пропагандист Олександр Сладков підтвердив удари ЗСУ по центрах прийняття рішень РФ.