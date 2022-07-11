"Коли це закінчиться?": пропагандист підтвердив удари ЗСУ по центрах ухвалення рішень РФ

Військор ВДТРК Олександр Сладков розповів про результативні атаки українських ракетників і артилеристів.

Військовий кореспондент ВДТРК Олександр Сладков підтвердив, що ЗСУ вже кілька разів завдали результативних ударів по російських центрах ухвалення рішень. Про це російський пропагандист написав у себе в Telegram-каналі.

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"Українські ракетники й артилерія вже кілька разів завдали ударів по наших центрах ухвалення рішень. Із результатом. Центри невеликі, але важливі", — зокрема розповів Сладков.

При цьому він наголосив, що не пише "де, коли, скільки та кого", щоб не видавати військову таємницю.

"Хто в темі, той зрозуміє: якщо вже репортер Сладков і його колеги знають, значить, знають і багато інших. А запитання-то в мене просте: коли це бл*дство закінчиться? Деяким відповідальним за напрямки особам хоч с*и в очі, все Божа роса", — додав він.

Цікаво, що наприкінці червня українські артилеристи із 72 ОМБр імені Чорних Запорожців подякували Сладкову за сюжети, у яких він показував позиції ЗС РФ.

"Видно військова підготовка пропагандона, завдяки його сюжетам дуже легко націлюватися на героїв і місця, де їх знімали", — уточнили військові.

Нагадаємо, 4 липня українська армія завдала удару по складу боєприпасів ЗС РФ у Сніжному. Вибухи сталися в районі заводу "Сніжнянськхіммаш".

Наступного дня про склад, що горить, із боєприпасами повідомили і в окупованому Донецьку. В обласному українському місті повністю згоріло підприємство "КамАЗ Центр".