Окупований Донецьк зазнав обстрілів: горить склад боєприпасів (відео)

За повідомленнями очевидців, на підприємстві "КамАЗ Центр" унаслідок вибуху почалася пожежа, об'єкт повністю знищено.

Тимчасово окупований Донецьк зазнав обстрілів, вибухи лунають у різних районах міста. Проте найбільше постраждав Донецький автоцентр "КамАЗ Центр". Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За повідомленнями очевидців, на підприємстві почалася пожежа, а в одному з пабліків написали, що "КамАЗ Центру" більше немає. Також повідомляється, що в результаті обстрілу знеструмлено одну з шахт Донецька, під землею перебувають 66 шахтарів.

На обстріл Донецька відреагував і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков. Він стверджує, що в районі заводу "Топаз" нібито артилерією українських військ знову вражений склад боєприпасів, детонують боєприпаси. Пізніше він додав, що розбито було не "Топаз", а "КамАЗ Центр".

Українські військові та влада на момент публікації новини не прокоментували вибухи в Донецьку.

Нагадаємо, 4 липня українська армія завдала удару по складу боєприпасів ЗС РФ у Сніжному, який був розташований у тилу російських окупантів у Донецькій області. На складі розпочалася пожежа та детонація боєприпасів, які росіяни використали для забезпечення своїх військ.

3 липня ЗСУ знищили базу російських військ в окупованому Мелітополі Запорізької області. Повідомляється, що завдано 30 ударів, а ворожий об'єкт було знищено. Це одна з чотирьох російських баз у місті.