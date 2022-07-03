30 ударів по цілі: ЗСУ знищили базу ЗС РФ у Мелітополі

Також завдяки діям українських партизанів зійшов із рейок російський бронепотяг.

У ніч проти 3 липня українські військові завдали понад 30 ударів по російській військовій базі РФ, яка розташована в тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами глави українського міста, яке зараз перебуває в окупації військами РФ, ЗСУ завдали понад 30 ударів по військовій базі РФ, унаслідок чого її було знищено. Це за словами Федорова, одна з чотирьох російських військових баз, які там є.

[ + – ] ЗСУ завдали понад 30 ударів по військовій базі РФ, унаслідок чого її було знищено Фото: Скриншот

Також Федоров повідомив, що українські сили опору "допомогли" російському бронепотягу з боєприпасами зійти з колії.

Фото: Скриншот

"Зараз окупанти хочуть здійснити провокації щодо того, що був обстріл мирних районів міста і постраждала громадянська інфраструктура та що загинули мирні жителі. Але цього не було", — заявив мер Мелітополя.

Фото: Скриншот

За словами Федорова, наразі очікується потік мешканців Мелітополя, які хочуть виїхати з міста.

"Наше завдання — допомогти розмістити всіх, хто хоче виїхати з міста до Запоріжжя. ЗСУ робить все для того, щоб до Мелітополя повернулося мирне життя й українська влада. Все, що можуть робити зараз окупанти — це тікати з міста", — написав Федоров.

Як повідомляє Telegram-канал "Ріа Мелітополь", так званий "заступник МВС Запорізької області" Олексій Селіванов заявив про те, що обстріл Мелітополя — це спроба залякати жителів міста.

У своєму Telegram-каналі так званий "голова Запорізької області", призначений російськими окупантами, Євген Балицький повідомив про те, що була спроба ЗСУ завдати ракетних ударів по житлових районах Мелітополя.

Фото: Скриншот

За його словами, тільки робота ППО не дозволила ракетам поцілити в житлові райони, і вони прилетіли на аеродром.

Як уже писав Фокус, згідно з інформацією мера Мелітополя, ЗС РФ хочуть запровадити смертну кару в місті для мирних українців. За словами Федорова, у місті відбувається геноцид мирного населення міста.

Фокус уже писав про те, що згідно з зведенням Генштабу ЗСУ станом на 3 липня, українська авіація знищила 2 склади боєприпасів РФ.

Також у ніч на 3 липня в російському місті Білгород сталися вибухи, внаслідок яких було зруйновано 50 будинків і 5 людей загинули. За словами губернатора Білгородської області, у місті спрацювала ППО. Але росЗМІ написали про те, що в місті виявили частини російського ЗРК "Панцир".

Також Фокус писав про те, скільки зброї потрібно Україні для перемоги над РФ, згідно із заявою радника голови ОП Михайла Подоляка.