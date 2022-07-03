30 ударів по цілі: ЗСУ знищили базу ЗС РФ у Мелітополі
Також завдяки діям українських партизанів зійшов із рейок російський бронепотяг.
У ніч проти 3 липня українські військові завдали понад 30 ударів по російській військовій базі РФ, яка розташована в тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами глави українського міста, яке зараз перебуває в окупації військами РФ, ЗСУ завдали понад 30 ударів по військовій базі РФ, унаслідок чого її було знищено. Це за словами Федорова, одна з чотирьох російських військових баз, які там є.
Також Федоров повідомив, що українські сили опору "допомогли" російському бронепотягу з боєприпасами зійти з колії.
"Зараз окупанти хочуть здійснити провокації щодо того, що був обстріл мирних районів міста і постраждала громадянська інфраструктура та що загинули мирні жителі. Але цього не було", — заявив мер Мелітополя.
За словами Федорова, наразі очікується потік мешканців Мелітополя, які хочуть виїхати з міста.
"Наше завдання — допомогти розмістити всіх, хто хоче виїхати з міста до Запоріжжя. ЗСУ робить все для того, щоб до Мелітополя повернулося мирне життя й українська влада. Все, що можуть робити зараз окупанти — це тікати з міста", — написав Федоров.
Як повідомляє Telegram-канал "Ріа Мелітополь", так званий "заступник МВС Запорізької області" Олексій Селіванов заявив про те, що обстріл Мелітополя — це спроба залякати жителів міста.
У своєму Telegram-каналі так званий "голова Запорізької області", призначений російськими окупантами, Євген Балицький повідомив про те, що була спроба ЗСУ завдати ракетних ударів по житлових районах Мелітополя.
За його словами, тільки робота ППО не дозволила ракетам поцілити в житлові райони, і вони прилетіли на аеродром.
Як уже писав Фокус, згідно з інформацією мера Мелітополя, ЗС РФ хочуть запровадити смертну кару в місті для мирних українців. За словами Федорова, у місті відбувається геноцид мирного населення міста.
Фокус уже писав про те, що згідно з зведенням Генштабу ЗСУ станом на 3 липня, українська авіація знищила 2 склади боєприпасів РФ.
Також у ніч на 3 липня в російському місті Білгород сталися вибухи, внаслідок яких було зруйновано 50 будинків і 5 людей загинули. За словами губернатора Білгородської області, у місті спрацювала ППО. Але росЗМІ написали про те, що в місті виявили частини російського ЗРК "Панцир".
Також Фокус писав про те, скільки зброї потрібно Україні для перемоги над РФ, згідно із заявою радника голови ОП Михайла Подоляка.